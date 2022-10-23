Эко-активисты движения Letzte Generation заявили, что сделали из картины Моне – сцену, а публику – аудиторию. Они подчеркнули, что если для того чтобы общество поняло, что ископаемое топливо убивает, они будут выливать пюре или супы на картины.

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"Эта картина ничего не будет стоить": эко-активисты объяснили свой поступок

Эко-активисты заметили, что люди их замечают только тогда, когда они обливают картины. Они подчеркнули, что мир на пороге климатической катастрофы, а все, что пугает людей – суп на картине.

Эта картина ничего не будет стоить, если нам придется драться из-за еды. Когда вы начнете слушать? Когда вы наконец начнете слушать и перестанете вести дела, как обычно? Люди голодают, люди замерзают, люди погибают. Мы на пороге климатической катастрофы, а все, чего вы боитесь – это томатный суп или картофельное пюре на картине. А я боюсь, что мы не сможем кормить наши семьи до 2050 года.

– обратилась к посетителям музея активистка.

Letzte Generation, обвиняющие правительство Германии в игнорировании всех предупреждений и доведении страны до края пропасти, заявляют, что являются частью последнего поколения, которое может предотвратить крах общества.

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Испорчена ли картина

Представитель музея сказал, что картина была защищена стеклом. В музее ценителей культуры успокоили, что она не была повреждена.

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