В частности, этот фактор может привести к изменению флоры и фауны в Азовском море. В частности, там уменьшится количество рыб, однако увеличится медуз.

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В Азовском море произошли изменения

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что россияне потратили кучу ресурса и эфирного времени, чтобы опровергнуть наши утверждения об экоциде в Азовском море.

В частности, наши экологи говорили, что медузы в октябре, это аномалия, а соленость Азова стремительно возросла из-за перекрытия рек во время оккупации.

В конце концов, сами российские институты говорят, что повышение уровня солености в Азовском море – это катастрофа, а также, что соленость водоема уже равна солености Черного моря.

В реалии это конец флоры и фауны моря, начало его конца. Где-то так исчезал Каспий и Арал (Каспийское и Аральское море – 24 Канал), хотя по сути они озера, но тенденция похожа,

– сказал Андрющенко.

Кроме того, оккупанты также утверждают, что в море постепенно исчезает рыба, а ее место занимают медузы, из-за чего невозможно совершать рыболовство.

В то же время экологи страны-агрессорки утверждают, что существует программа по спасению Азовского моря, рассчитанная до 2040 года. Однако они отметили, вряд ли это действительно поможет решить проблему.

В Крыму млеют водоемы

Телеграм-канал "Крымский ветер" опубликовал фото с последствиями обмеления водоемов на аннексированном россиянами полуострове. В частности, авторы канала сообщили о сильном обмелении Тайганского и Белогорского водохранилищ из-за снижения притока воды.

В конце концов, подписчики "Крымского ветра" из Бахчисарайского района сфотографировали некоторые озера и пруд, где снижение уровня произошло от 5 до 7 метров.

На кадрах изображены: озеро у села Зеленое Бахчисарайского района, озеро Штаны у села Холмовка, а также Новоульяновский пруд. На снимках можно увидеть, как водоемы стали значительно меньше, чем были до этого.

В Крыму млеют водоемы / Фото с телеграм-канала "Крымский ветер"

В канале отметили, несмотря на то, что спикер так называемого российского парламента Крыма Владимир Константинов утверждает, что воды на полуострове достаточно, ситуация на полуострове "не так радужна".