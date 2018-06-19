Экологи показали масштаб сплошной вырубки деревьев в Карпатах: шокирующие видео и фото

Активисты "Лесной стражи" WWF обнаружили масштабные сплошные вырубки в Усть-Чернянском лесничестве.

Об этом сообщает пресс-служба WWF Украины.

Проанализировав спутниковые снимки эксперты обнаружили 50 гектаров обнаженных склонов, где вели вырубки несколько предыдущих лет. Также они выяснили, что в лесничестве планируют сплошь-санитарные вырубки еще на площади более 13 гектаров.

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Экологи заподозрили нарушения и отправились на территорию вырубок. Однако в поселке Усть-Черная несколько десятков неизвестных лиц преимущественно крепкого телосложения перекрыли мост, который вел к лесосеке, и устроили словесную перепалку.

Активисты были вынуждены вызвать полицию. Впрочем, трое полицейских не смогли обеспечить, чтобы проверка таки состоялась. На следующий день экологам и журналистам удалось попасть на лесосеку: части группы – ночью, а другой – днем ​​в сопровождении Национальной полиции.

Когда нам наконец удалось попасть на место, мы были поражены масштабом сплошных вырубок. Выборочно осмотрев пни свежесрезанных деревьев, мы обнаружили, что процент больных деревьев может быть значительно меньше, чем указанный в документации,

– рассказал координатор проекта "Лесная стража" Дмитрий Карабчук.

Результаты сплошных вырубок

Вырубка леса в Усть-Черной