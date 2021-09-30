Этот проект включает замену некоторого оборудования и ремонт несущей металлоконструкции. Такая инициатива существенно снизит энергозатраты и позволит увеличить производство агломерата на 550 тонн в сутки. В частности, обновление агломашины поможет дополнительно снизить уровень загрязнения атмосферы. Современное оборудование позволит локализовать большую часть пылевых выбросов.

По словам директора "ДКХЗ. Металлургическое производство" Александра Подкорытова, на предприятии запланирован ряд инвестиционных проектов по капитальному ремонту и модернизации мощностей. Стабильная работа, наращивание объемов производства и выпуск востребованной на рынке качественной металлопродукции станет возможным благодаря такой программе.

Мы заинтересованы в снижении воздействия производства на окружающую среду,

– отметил Подкорытов.