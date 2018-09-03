Экологическая катастрофа в Крыму: оккупанты придумали, как получить воду от Украины

Российская оккупационная власть Крыма хочет использовать последствия экологической катастрофы на севере полуострова как аргумент в пользу возобновления подачи воды из Днепра.

Об этом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров в своем Facebook.

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"Началось осторожное зондирование возможности возобновления подачи днепровской воды во временно оккупированный Крым по Северо-Крымскому каналу. Теперь в качестве аргументов, призванных разжалобить официальную власть Украины и международное сообщество, российские оккупанты используют последствия экологической катастрофы, вызванной ядовитыми выбросами завода "Крымский титан", – отметил политик.

Нардеп пояснил, что по утверждению оккупантов, нехватка воды для заполнения отстойников якобы привела к чрезмерной концентрации кислоты, что и стало причиной отравления окрестностей в Крыму.

"Не вдаваясь в обсуждение российской позиции, заметим, что единственным эффективным мероприятием для предотвращения отравлению вокруг завода "Крымский титан" появятся деокупация Крыма и полное прекращение украинской властью деятельности этого завода", – добавил Чубаров.

Кроме того, он подчеркнул, что на самом деле Россия хочет получить с подконтрольной Украине территории воду, ведь на полуострове продолжается сильная засуха.

Настоящей, едва скрытой целью российской оккупационной власти есть стремление любой ценой и усилиями наполнить до зимы днепровской водой высохшие до самого дна водохранилища Крыма. Понятно, что такой возможности оккупантам мы не дадим,

– подчеркнул Чубаров.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в оккупированном Армянске произошел выброс неизвестного вещества с завода "Титановые инвестиции" (прежнее название "Крымский титан"). Местные жители сообщают о липком ржавом налете на домашних вещах, а также желтом налете на крышах домов и на листьях деревьев.

Кроме того, немало людей испытали проблемы со здоровьем из-за выброса в Армянске.