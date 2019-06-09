Экологическая опасность: возле Белой Церкви в реку Рось попала 1 тонна химикатов

В селе Збаржевка Винницкой области произошло серьезное ДТП – в реку Рось перевернулась машина с 1 тонной химически-опасного вещества "Нурал B". Течение реки несет химикаты в сторону Киевщины.

В районной администрации Погребищенского района отмечают, что химикаты за 10-12 часов могут достичь Киевской области. В реке уже погибла рыба и остальные живые организмы.

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Во время транспортировки инсектицида автомобиль перевернулся в приток реки Рось, которая протекает в нескольких областях, в частности, Киевской. Специальные службы уже делают замеры воды и локализуют возможную зону поражения,

– отмечают в полиции.

Правоохранители и экологи призывают людей из прибрежных населенных пунктов временно прекратить вылов рыбы, не купаться в реке и не выпасать вблизи скот.

Чем опасен инсектицид?Это химические препараты для защиты растений от вредных насекомых. Он крайне опасны для людей и животных. Инсектициды имеют очень длительное действие на растениях или в организме животных – от одного дня до нескольких лет.

В то же время, офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц" рассказал, что в городском совете Белой Церкви чиновники срочно собрались на заседание "за закрытыми дверями".

"Не понимаю, почему не пускают журналистов? Все люди взволнованы. Зачем разводить панику, если все под контролем. Но если нет? Мы уже видели последствия сокрытия таких экологических катастроф", – написал военный.

В городе с 23 часов 9 июня прекратят водоснабжение. Его могут восстановить только после анализа качества воды в реке.