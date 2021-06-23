Сейчас компания "Метинвест" изучает возможность строительства такого производства, сообщил генеральный директор холдинга Юрий Рыженков во время пресс-конференции в Киеве.

"Выбросы СО2 невозможно отфильтровать. Их можно только отловить, но тогда нужны большие мощности для хранения. Это не всегда эффективно. Поэтому мы понимаем что нужно глобально менять технические процессы", – сказал Рыженков.

Он отметил, что компания сотрудничает с рядом ведущих производителей оборудования для промышленности, таких как Рrimetals и Siemens, с целью найти эффективные решения по декарбонизации металлургического производства.

Одним из таких решений может стать внедрение технологии прямого восстановления железа при выплавке стали, которое позволяет отказаться от использования кокса и, как следствие, позволит сократить выбросы СО2 практически в 2 раза по сравнению с традиционными методами производства.

Гендиректор компании сообщил, что на сегодня "Метинвест" уже внедрил производство окатышей DRI – ключевого сырья для выплавки стали методом прямого восстановления – на Центральном ГОКЕ и планирует реализацию аналогичного проекта на Северном ГОКЕ. Это позволит в будущем обеспечить более экологичное производство собственным сырьем.

Строительство нового завода мощностью 4,5 млн тонн стали в год, по словам Рыженкова, может быть реализовано либо в Мариуполе, либо в Запорожье. Срок реализации составит от 7 до 10 лет.

Еще одно направление – это развитие технологии водородного производства стали. В частности, "Метинвест" уже занимается изучением возможностей использования водорода, возобновляемых источников энергии, переработки отходов, таких как коксовый газ в топливо для выплавки стали.