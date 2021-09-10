Более 20 млн долларов составлю инвестиционные взносы в этот экологический проект.

Старший специалист по ремонту аспирационных установок и вентиляторов доменного цеха ММК имени Ильича Александр Синев рассказал, что уже завершены монтаж и испытания, ведутся комплексные пусконаладочные работы.

Лидия Славинская, которая является ведущим инженером по охране окружающей среды ММК имени Ильича группы Метинвест, добавила, что благодаря этому проекту на предприятии на доменной печи №5 обеспечили остаточную запыленность в 2,5 раза ниже принятых в Украине нормативов.

Аналогичные современные системы группа компаний Метинвест построит еще на двух доменных печах меткомбината Ильича – №2 и №4.