Об этом рассказал директор спецпроектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. Он также отметил, что с результатами можно справиться, потому что они прогнозируемые. А вот по поводу последствий нельзя быть определенным, ведь они бывают непредсказуемы.

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"Политики большого толка должны думать не только о результатах, но и о последствиях. Германия еще в 2019 году закупала около 57 миллиардов кубометров российского газа, тогда как в прошлом году закупила 42 миллиарда, а уже в этом году планирует сократить эти объемы до минимума" , – добавляет эксперт.

Мы видим противостояние – кто кого "дожмет" или заставит идти на определенные уступки. Россия понимает, что рынок сбыта в 57 миллиардов кубометров исчезает, причем исчезает прямо на глазах.

– отмечает Рябцев.

Поэтому все эти зеркальные санкции и попытки перебросить на Siemens вину за сокращение транспортировки газа "Северным потоком" для того, чтобы заставить немецкие власти отвечать перед народом за повышение цен на энергоносители, говорит эксперт.

По мнению Геннадия Рябцева, сейчас без преувеличения уже идет экономическая война, которую объявил Путин в своей очередной речи.

Саудовская Аравия готова добывать больше нефти

Рынок нефти на сегодняшний день достаточно напряжен, что привело к новой волне роста цен на сырье. Однако о реальном дефиците нефти на рынке говорить еще рано.

Возрастает спрос на нефть на фоне восстановления глобальной экономики после пандемии коронавируса. В то же время, существенно возросла вероятность уменьшения объемов добычи нефти в государстве-агрессоре России. На военное вторжение в Украину на Россию приходилось 10% сырья на мировом рынке.

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В Financial Times отметили, что между США и Саудовской Аравией достаточно сложные отношения. Руководство последней многократно не соглашалось с призывами официального Вашингтона и стран G7 ускорить темпы увеличения объемов добычи нефти несмотря на стремительное рост цен.

Саудовская Аравия готова изменить тон в рамках движения по сближению с США. Саудовская Аравия заверила, что готова нарастить добычу черного золота в случае возникновения дефицита на рынке.

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