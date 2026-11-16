Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007–2009 годах Владимир Огрызко, отметив, что внутри государства-агрессора нарастает сильное раздражение, а местные бюджеты уже не в состоянии выполнять базовые обязательства.

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Почему россияне начали экономить на еде

Дипломат обратил внимание на данные недавнего российского исследования, в котором 79% опрошенных заявили, что за последний год начали экономить на питании или значительно тщательнее планировать свои покупки. По его словам, почти 8 из 10 граждан страны-агрессора фактически столкнулись с тем, что денег на базовые нужды критически не хватает.

Значит, 80% россиян понимают, что скоро не за что будет купить еду. Если денег уже в карманах нет, то очевидно, что люди будут экономить на всем, а это, в свою очередь, начинает вызывать цепную реакцию. Я не покупаю, а тот, кто производит, думает: что же я буду производить, если у меня не покупают, потому что у людей нет денег– сказал Огрызко.

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Главным сдерживающим фактором для российского бизнеса в третьем квартале стало именно резкое снижение спроса на продукцию и услуги. Когда платежеспособность граждан падает, производственные секторы оказываются в тупике.

Экономический кризис уже ударил по бюджетной сфере российских субъектов федерации, где фиксируются массовые сокращения персонала. По словам дипломата, на местах у властей нет средств даже на выплату заработной платы работникам социальных и экстренных служб.

А там говорят о том, что начали увольнять врачей, медсестер, учителей, воспитателей детских садов. Женщины просто плачут, потому что говорят: "А у меня ребенок, что я буду ему предлагать поесть?" А в Иркутской области начали увольнять уже даже сотрудников службы чрезвычайных ситуаций– отметил экс-глава МИД.

Огрызко подчеркнул, что мужчин могут сокращать с расчетом на их дальнейшую мобилизацию в армию захватчиков. Однако это не решает главной проблемы: местные власти не в состоянии покрывать критические расходы, поэтому в регионах все чаще раздаются голоса недовольства Москвой, которая забирает все финансовые потоки себе.

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