Об этом в эфире 24 канала сказал "слуга народа" Дмитрий Костюк. Речь идет о ренте за пользование украинскими недрами.

К теме Посчитали, сколько дети могут получать по экономическому паспорту украинца

"Так сложилось, что как раз олигархи этими недрами распоряжаются, поэтому мы увеличиваем налоговую нагрузку на этих олигархов. Следовательно, будет наполняться экономический паспорт украинца", – пояснил "слуга".

К слову. Такую инициативу поддержал и экономист Павел Кухта. Он считает, что именно народу принадлежат недра, а потому справедливо, чтобы налог был больше.

Стоит отметить, что именно Дмитрий Костюк инициировал законопроект об экономических паспортах еще в январе 2020 года. Однако он не был детально проработан.

Костюк об экономическом паспорте украинца: видео

Законопроект об экономическом паспорте украинца