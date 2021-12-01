Об этом в эфире 24 канала сказал "слуга народа" Дмитрий Костюк. Речь идет о ренте за пользование украинскими недрами.
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"Так сложилось, что как раз олигархи этими недрами распоряжаются, поэтому мы увеличиваем налоговую нагрузку на этих олигархов. Следовательно, будет наполняться экономический паспорт украинца", – пояснил "слуга".
Стоит отметить, что именно Дмитрий Костюк инициировал законопроект об экономических паспортах еще в январе 2020 года. Однако он не был детально проработан.
Костюк об экономическом паспорте украинца: видео
Законопроект об экономическом паспорте украинца
- Костюк рассказал, что над разработкой президентского законопроекта работали последние несколько месяцев.
- Нардепы встречались с десятками организаций, которые согласовывали текст документа.
- Согласно инициативе, на счетах детей украинцев будут накапливаться деньги.
- Зеленский пояснил, что когда дети будут достигать 18-летия, то смогут воспользоваться ими.