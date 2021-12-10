Раніше представники влади заявляли, що виплати і накопичення стосуватимуться дітей, які народжені після 1 січня 2019 року.

Важливо Економічний паспорт: чому гроші даватимуть народженим після 2019 року

Що передбачає ініціатива Зеленського

З бюджету гроші перераховуватимуть до Фонду майбутніх поколінь; їх джерелом буде рентна плата за використання надр. Перше покоління дітей, які отримають ці кошти, з'явиться у 2037 році.

Також, щодо коштів у владній команді очікують, що діти, які матимуть економічний паспорт та отримуватимуть на спецрахунки гроші від рентних платежів, на момент досягнення повноліття матимуть на рахунках по 10 тисяч доларів в еквіваленті (у гривні з урахуванням інфляції).

В Україні народжуваність була такою:

2015 – 412 тисяч;

2016 – 397 тисяч;

2017 – 364 тисяч;

2018 – 336 тисяч;

2019 – 309 тисяч;

2020 – 293 тисяч;

2021 (9 місяців) – 205 тисяч.

Про які гроші йдеться

Якщо законопроєкт ухвалять вже цього року або на початку наступного, то в 2022 році потрібно буде здійснити виплати народженим за 4 роки 2019 – 2022 роки, а це приблизно 1,1 – 1,2 мільйона дітей.

На це потрібно приблизно 763 мільйони доларів США або близько 20,6 мільярда гривень.

Доходи від ренти закладені в бюджет 2022 року в розмірі 71 мільярда гривень. Але поки що вони не мають цільового призначення.

Діти 2019 року народження стануть повнолітніми у 2037 році. Щороку необхідна сума буде рости, оскільки будуть додаватися діти кожного нового року народження.

Щоб у 2037 році на рахунку 18-річної дитини накопичилась сума еквівалентна 10 тисяч доларів США, потрібно щомісяця протягом 2022 – 2037 років класти на рахунок 53 долари США або 636 доларів США на рік.

У 2037, якщо народжуваність не падатиме нижче 300 тисяч дітей на рік, буде 5,7 мільйона дітей, яким потрібно робити виплати.

636 доларів помножені на 5,7 мільйона – це 3,625 мільярда доларів США, або 98 мільярди гривень за нинішнім курсом!

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