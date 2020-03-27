Экономия во время карантина: простые правила, которые сохранят бюджет

Сидя дома, украинцы начали делать много неоправданных покупок. Эксперты прогнозируют, что с такими темпами большинство потратят свой семейный бюджет еще в первые недели карантина. Как правильно экономить, сидя дома – читайте дальше.

Составьте список продуктов перед походом в магазин

Эксперты объясняют, украинцам надо научиться жить в новых реалиях. Поэтому пытаться уменьшить свои расходы, четко продумать, как распределить сбережения, чтобы их хватило до конца карантина.

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Перед походом в магазин лучше написать список покупок и строго его придерживаться.

"Садитесь сначала составляйте список, а затем четко по списку идите в магазин, покупайте то, что вам действительно нужно. И даже не смотрите в сторону других товаров. Нету в списке, я этого не покупаю", – отметил эксперт в сфере управления личными финансами Сергей Вожжов.



Покупайте только самые необходимые продукты / Фото Shutter Stock

Отложите покупку недвижимости и техники на лучшие времена

Не время сейчас для покупки квартиры, машины или бытовой техники. Даже если цена на них очень привлекательна.

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"Это должны быть целевые деньги. Не деньги, та у нас там есть на 3 месяца жизни, а там сейчас распродажа холодильников. Давай вместо того, чтобы растянуть на месяцы, пойдем купим холодильник – это будет абсолютная ерунда. Потому что купим холодильник и он 3 месяца будет стоять пустой, потому что нам есть нечего", – подчеркнул эксперт.



Не тратьте деньги на недвижимость / Фото Getty images

Не меняйте валюту

Также экономисты предостерегают – не стоит бежать в обменник за долларами. Ведь именно спрос на иностранную валюту приводит к росту курса.

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"Я бы посоветовал украинцам не играть в игры с наличными, не менять доллары в гривны, а гривны в доллары. Поверьте, эти качели ни к чему хорошему не приведут. В этой ситуации самая правильная тактика – оставаться в тех деньгах, которые у вас есть", – отметил экономист Олег Пендзин.



Не играйтесь с валютой / Фото 24 канала

Наличие собственных сбережений поможет также пережить рост цен на продукты.

Мы увидели, что все подорожало на 7 – 10% за последние 2 недели. Это вот как раз реакция поставщиков торговых сетей на повышение курса доллара,

– пояснил Пендзин.

Во время карантина самое главное – соблюдать спокойствие, потому что именно финансовая паника, чаще всего, подталкивает нас к необдуманным покупкам.



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