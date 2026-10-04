Об этом он заявил во время визита в Киев и встречи с Владимиром Зеленским.

Что сказал Мерц о состоянии экономики России?

По словам Мерца, Москва сталкивается сразу с несколькими серьезными проблемами. Среди них – высокая инфляция, значительная учетная ставка, сокращение доходов от экспорта нефти и газа и стремительный рост государственного дефицита.

Рекордно высокая учетная ставка свидетельствует о серьезных трудностях, с которыми сейчас сталкивается российская экономика.

Отдельно немецкий канцлер высказался по поводу завершения войны. По его словам, Украина, Германия и другие европейские страны стремятся к миру.

Украина, Германия и Европа стремятся к миру, но он должен быть достигнут путем переговоров,

– заявил Мерц.

В то же время канцлер категорически отверг возможность навязывания Украине или Европе условий завершения войны. По его словам, мирное урегулирование должно учитывать позицию Украины и достигаться в результате переговорного процесса.

Напомним, Мерц во время визита в Киев 4 октября попал под воздушную тревогу. В столице в это время раздавались сирены, взрывы и работала противовоздушная оборона. Он вместе с президентом Владимиром Зеленским находился возле поврежденного здания Национальной академии наук Украины.

Россия в течение дня неоднократно атаковала Киев, в частности, применяя реактивные беспилотники. Один из ударов пришелся на Северный мост через Днепр, в результате чего было повреждено дорожное покрытие, а двое человек пострадали.

Во время пребывания немецкого канцлера в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. Несмотря на это, Мерц не спускался в укрытие ни во время одной из тревог.