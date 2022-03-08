Кроме того, многие украинцы считают, что влияние санкций россияне ощутят спустя какое-то время, но к этому моменту оккупанты точно будут вести войну на уничтожение против нашего народа. Но все эти утверждения не корректны.

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Надо обратить внимание на то, что СССР был вполне самодостаточным образованием и кое-как мог обеспечивать себя товарами первой необходимости. Россия не такое государство.

Путин смог разбудить обеспокоенную Европу

Кроме того, следует отметить, что с оккупацией Крыма и развязкой кровавой войны на Донбассе россияне, де-факто, получили от Запада лишь глубокую обеспокоенность. Существенных секторальных санкций Евросоюз не вводил, Германия тайком поставляла Кремлю запрещенные товары двойного назначения, а также другие агрегаты типа турбин Siemens.

Также Москва создала в Европе огромное пророссийское лобби, позволившее создать "Северный поток -2" и "проглотить" кибератаки, убийство чеченского командира Зелимхана Хангошвили в Берлине и другие преступления. Поэтому вопрос влияния санкций, наложенных с 2014 года на Россию, вообще риторический. Своей мягкой реакцией на военные преступления России Евросоюз и США показали Путину, что можно идти дальше, пересекать другие красные линии.

Впрочем, полномасштабное вторжение оккупантов на нашу территорию заставило европейских лидеров остыть. Миротворец-Макрон забыл свою почти пророссийскую позицию, но продолжает звонить Путину. Канцлер Германии также изменил свою позицию, но Берлин продолжает подблокировать европейские устремления Украины. Однако позицию антипутинской коалиции никак нельзя назвать пророссийской, поскольку в этот раз цивилизованные страны налагают на Россию вполне серьезные санкции. Не в последнюю очередь – ввиду того, что в случае успеха Путин придет с войной к ним.

Экономика РФ не готова к санкциям

По данным источников 24 канала в разведке, кремлевское командование не рассчитывало на то, что экономические ограничения будут столь серьезными. Кроме того, Путин искренне верил в готовность страны к импортозамещению. Однако все эти годы, когда в России разрабатывали операцию по захвату Украины, в правительстве не сделали ничего, чтобы подготовиться.

Собственных технологий, благодаря которым могли реально заменить смартфоны, ноутбуки, телевизоры и другие гаджеты, в России нет. Все, что называлось отечественными брендами, на самом деле было сделано с использованием импортированных процессоров, микросхем, видеокарт и т.д. То же касается производства. Все технологическое промышленное оборудование нуждается в сложном обслуживании, которое выполняли представители иностранных компаний. То же касается автомобильного производства, авиации и оборонной сферы. К примеру, абсолютное большинство гражданских самолетов в России – Boeing, детали на которые российские авиакомпании никак не найдут. С изготовлением собственных летательных аппаратов у московитов очень плохо, тем более с изготовлением из собственных материалов.

Поэтому все в ближайшие месяцы в России начнут массово закрываться огромные предприятия. Десятки тысяч человек потеряют работу. Если добавить к этому отсутствие закупок нефти, необходимость выплачивать инвесторам облигации и запрет на ввоз долларов и евро наличными, ситуация в России становится плохой. К этому следует добавить еще и перебои с логистикой и выходом большинства компаний с российского рынка.

Сможет ли Путин воевать, находясь под санкциями

Поскольку Кремль уже более 20 лет воюет с собственным народом, в глубинке царит тотальная нищета. Единственным вариантом социального лифта для жителей маленьких населённых пунктов является армия. К 2022 году за службу по контракту платили от 500 до 1 тысячи долларов. За боевые рядовой мог получать даже 600 – 700 условных единиц. Для русской глубинки это просто безумные деньги, особенно если обратить внимание на то, что русским наемникам разрешали грабить и мародерить. Боевые задачи у контрактников проходили на Донбассе, в Сирии, ЮАР и других государствах, куда Путин забрасывал своих преступников.

Именно таким образом, убийством, россияне могли содержать семьи и даже переехать из какого-нибудь села в захолустный город. В случае гибели солдата его семья получала более миллиона рублей. Поэтому некоторые родственники не очень и тосковали из-за смерти своего сына или брата, поскольку таким образом получали возможность проехаться по социальному лифту.

Можно быть уверенными, что вовсе не все матери реально переживают о судьбе своих детей-оккупантов. Для жителей более или менее крупных городов, где зарплата в 1 тысячу долларов не является чем-то невероятным, ситуация выглядела совсем по-другому. Но это было актуально до 24 февраля 2022 года.

С началом войны в России началась новая экономическая реальность. Зарплаты некоторых воюющих в Украине оккупантов – 50 тысяч рублей. Это уже менее 250 долларов. За эти копейки их кинули совершать военные преступления и гибнуть в бессмысленных попытках захватить Киев. Если говорить не о срочниках, которых принудительно перевели на контракт, они зарабатывают больше, однако их доходы также снизились в разы.