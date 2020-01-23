Экономика Украины растет быстрее, чем в мире, – Гончарук в Давосе

Экономика Украины растет в среднем быстрее, чем в мире, заявил премьер Алексей Гончарук на экономическом форуме в Давосе. В частности, золотовалютные резервы Украины на сегодня являются рекордными.

"Имеем рекордные золотовалютные резервы, начала укрепляться гривна, а это значит, что к государству вернулось доверие", - заверил Гончарук.

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"За последние 6 месяцев сделано очень много. Мы завершили анбандлинг "Нафтогаза", приняли закон о концессии, передали более 500 предприятий для приватизации, обновили менеджмент налоговой, таможенной служб и Фонда госимущества", – рассказал премьер.

При этом Гончарук констатировал, что Украине нужны rule of law, реальная борьба с коррупцией.

Сегодня нет коррупции на самом высоком уровне,

– заверил при этом глава правительства.

Смотрите видео выступления Гончарука в Давосе:

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Что известно о форуме в Давосе?

Полное название – Всемирный экономический форум в Давосе. Он проходит ежегодно и имеет главную цель – улучшить состояние мира через вовлечение политических лидеров, представителей бизнеса, неправительственных организаций. Участники форума должны формировать глобальные, региональные и отраслевые направления, которые требуют улучшения в ближайшем будущем, а также способствовать разрешению международных конфликтов.



Форум в Давосе в 2020 году: впервые за историю форума определено, что 5 крупнейших мировых рисков являются экологическими. Это о климатических катастрофах, потере биоразнообразия и разрушении наземных и водных экосистем.