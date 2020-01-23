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      Экономика Украины растет быстрее, чем в мире, – Гончарук в Давосе

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      Гончарук в Давосе выступил с речью об экономике Украины / Getty Images

      Экономика Украины растет в среднем быстрее, чем в мире, заявил премьер Алексей Гончарук на экономическом форуме в Давосе. В частности, золотовалютные резервы Украины на сегодня являются рекордными.

      "Имеем рекордные золотовалютные резервы, начала укрепляться гривна, а это значит, что к государству вернулось доверие", - заверил Гончарук.

      Читайте также: Украине никто не доверяет: Гончарук рассказал, почему экономика растет медленно

      "За последние 6 месяцев сделано очень много. Мы завершили анбандлинг "Нафтогаза", приняли закон о концессии, передали более 500 предприятий для приватизации, обновили менеджмент налоговой, таможенной служб и Фонда госимущества", – рассказал премьер.

      При этом Гончарук констатировал, что Украине нужны rule of law, реальная борьба с коррупцией.

      Сегодня нет коррупции на самом высоком уровне,
      – заверил при этом глава правительства.

      Смотрите видео выступления Гончарука в Давосе:

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      Что известно о форуме в Давосе?
      Полное название – Всемирный экономический форум в Давосе. Он проходит ежегодно и имеет главную цель – улучшить состояние мира через вовлечение политических лидеров, представителей бизнеса, неправительственных организаций. Участники форума должны формировать глобальные, региональные и отраслевые направления, которые требуют улучшения в ближайшем будущем, а также способствовать разрешению международных конфликтов.

      Форум в Давосе в 2020 году: впервые за историю форума определено, что 5 крупнейших мировых рисков являются экологическими. Это о климатических катастрофах, потере биоразнообразия и разрушении наземных и водных экосистем.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Давос 2020 Алексей Гончарук Новости Украины Новости политики Деньги Гривна
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