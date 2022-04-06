Основатель экопарка Александр Фельдман рассказал, что тот почти полностью уничтожен в результате обстрелов российской армии. Часть животных до этого удалось эвакуировать, но в экопарке оставались большие хищники.

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"Разрушены вольеры, разрушена вся инфраструктура, чудом остались живы тигры и львы. Очень сильно пострадали их клетки, они в любой момент могут выйти на улицу, в тяжелом состоянии сооружение, где находятся медведи. Сегодня принимается решение, у нас времени до вечера, или всех умертвить, усыпить", – пожаловался Александр Фельдман 5 апреля.

Но уже к вечеру ситуация несколько улучшилась. После обращения Фельдмана он получил немало сообщений, где ему предлагалась помощь. К вечеру экопарк начал вывозить больших хищников. Несмотря на обстрелы, уже эвакуировали двух львов, ягуара и пантеру.

"Сложная ситуация, казавшаяся почти безнадежной, вызвала невероятный отклик в Украине и за ее пределами! Свою помощь предложило большое количество харьковчан, киевлян, одесситов, днепрян, представителей многих других городов и стран – просто невозможно перечислить. К нам уже едет транспорт, едут необходимые клетки, едут люди, которые не боятся вывозить животных из обстреливаемых зон, наших животных готовы принимать во многих местах, конечно, все еще очень сложно и процесс только набирает обороты. Нам все еще нужна разнообразная помощь: и логистическая, и финансовая – кормами для животных и т.д. Но такая широкая поддержка дает надежду, что мы сможем спасти как можно больше животных", – заявил Александр Фельдман.