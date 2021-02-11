В экологическую модернизацию двух меткомбинатов, которые расположены в Мариуполе, Группа Метинвест за 5 лет направила почти 9 млрд гривен.

Несмотря на экономический кризис, пандемию коронавируса и проседание металлургии в мире, компания продолжила работать над снижением выбросов и повышением экологичности производств на меткомбинате имени Ильича и "Азовстали".

Только в 2020 году Группа Метинвест направила на экологические проекты меткомбинатов рекордную сумму – 3 959,7 млн грн. Эти инвестиции позволили завершить сразу 7 крупных экологических проектов. В частности, запустить в эксплуатацию системы аспирации на "Азовстали", работы над которыми стартовали в предыдущие годы. А также запустить газоочистное отделение десульфации чугуна, аспирационную установку миксерного отделения и существенно продвинуться вперед в проведении капитального ремонта коксовых батарей.

В это же время на ММК имени Ильича сконцентрировались, в частности, на установке новых фильтров, которые очищают воздух от сухой мелкодисперсной пыли, и реконструкции аспирационных систем в доменных печах.

В результате этих усилий, которые уже признаны крупнейшим экологическим проектом за годы Независимости, выбросы на ММК имени Ильича равны европейским стандартам.

Суммарно на совершенствование мощностей ММК имени Ильича и "Азовстали" за последние 5 лет было направлено 8,84 млрд грн. За эти деньги также были модернизированы промышленные агрегаты, установлены эффективные очистительные системы. Благодаря этому выбросы этих предприятий не превышают предельно допустимые значения.

"Метинвест ежегодно увеличивает инвестиции в экологическую модернизацию металлургического производства, пошагово внедряя на предприятиях Группы лучший международный опыт. Это позволяет снизить уровень выбросов до установленных международных норм и улучшить условия труда наших сотрудников. Мы планомерно идем к уникальной для Украины чистой металлургии", – подчеркнул генеральный директор меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест Энвер Цкитишвили.

На достигнутом в Группе Метинвест останавливаться не собираются. После ввода в эксплуатацию всех новых фильтров выбросы пыли на аглофабрике комбината снизятся на 90%, а серы – на 46%.