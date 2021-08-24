Согласно итоговому приговору суда, экс-депутат парламента Венгрии стал свидетелем по возбужденному уголовному делу. Изъятый ​​автомобиль SEAT Alhambra Легиню также вернули.

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Суд оправдал Легиня

Ужгородский городской районный суд постановил, что виновным в контрабанде сигарет является ранее судимый ужгородец, знакомый экс-депутата. Сам Легинь якобы не знал о нарушениях, ведь знакомый ему подбросил контрабанду в Ужгороде, а на первой заправке после венгерской границы другой фигурант дела должен был ее забрать.

Справка. Жолта Легиня дважды избирали в венгерский парламент – в 2006 и 2014 годах. В партии социалистов он представлял Сабольч-Сатмар-Берегскую область, расположенную возле украинской границы.

Обвиняемый житель Закарпатья признался в таких действиях и заключил соответствующее соглашение со следствием. Это произошло 16 февраля 2021 года, почти через 2 месяца после задержания венгерского политика. На основании документа суд признал его виновным в сбыте и транспортировке подакцизных товаров и назначил штраф в размере 85 тысяч гривен.



Выписка из решения суда / Скриншот с ЕГРСР

Кроме этого, по решению суда, изъятые более 3 тысяч пачек сигарет Lifa Menthol и почти 8,5 тысяч пачек Compliment Blue должны уничтожить. Закарпатские прокуроры решение не обжаловали.

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