Согласно итоговому приговору суда, экс-депутат парламента Венгрии стал свидетелем по возбужденному уголовному делу. Изъятый автомобиль SEAT Alhambra Легиню также вернули.
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Суд оправдал Легиня
Ужгородский городской районный суд постановил, что виновным в контрабанде сигарет является ранее судимый ужгородец, знакомый экс-депутата. Сам Легинь якобы не знал о нарушениях, ведь знакомый ему подбросил контрабанду в Ужгороде, а на первой заправке после венгерской границы другой фигурант дела должен был ее забрать.
Обвиняемый житель Закарпатья признался в таких действиях и заключил соответствующее соглашение со следствием. Это произошло 16 февраля 2021 года, почти через 2 месяца после задержания венгерского политика. На основании документа суд признал его виновным в сбыте и транспортировке подакцизных товаров и назначил штраф в размере 85 тысяч гривен.
Выписка из решения суда / Скриншот с ЕГРСР
Кроме этого, по решению суда, изъятые более 3 тысяч пачек сигарет Lifa Menthol и почти 8,5 тысяч пачек Compliment Blue должны уничтожить. Закарпатские прокуроры решение не обжаловали.
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Задержание Жолта Легиня: что известно
- Венгерского депутата задержали 10 декабря 2020 года на контрольно-пропускном пункте "Лужники". В его автомобиле обнаружили контрабандные сигареты.
- Политик показал пограничникам дипломатический паспорт. Впрочем аккредитованным он не был.
- После инцидента Легиня исключили из партии и аннулировали дипломатический паспорт.