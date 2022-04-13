Следователи выяснили, что депутат Херсонского облсовета 7-го созыва организовывал массовые мероприятия во временно оккупированном Херсоне. На этих "акциях" призывали местных жителей "к повиновению и принятию русского мира".

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Политик договорился с россиянами, что будет управлять одним из городов Херсона

Политик пошел на контакт с оккупационными войсками. Они пообещали ему силовое обеспечение в одном из городов области. Экс-депутат "решил" его возглавить.

Конечно, с помощью оружия россияне принуждали органы местного самоуправления и коммунальные предприятия признавать подозреваемого новым "мэром".

Обратите внимание! Досудебное расследование осуществляет управление СБУ. За такое сотрудничество с врагом политику грозит пожизненное лишение свободы и конфискация имущества.