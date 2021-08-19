Он напомнил, что разделить должности городского головы и председателя КГГА пытались и раньше, но все попытки оказались неудачными. "Нынешняя новая и внесистемная власть странным образом находит старые грабли и уверенно на них наступает… Кличко не сдастся без боя, и его команда к такому сценарию готова", – сказал Олег Рыбачук.

Кроме того, экс-глава АПУ подчеркнул, что киевляне больше поддерживают действующего мэра, чем президента. Основной показатель – уровень поддержки киевлянами Кличко почти вдвое больше, чем президента Зеленского. И у Кличко меньший негативный рейтинг, — отметил Рыбачук.

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