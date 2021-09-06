Суд отменил протокол патрульных, которые составили на экс-чиновника еще в июле 2021 года. Инцидент тогда произошел на дороге вблизи Хотина, где проходили ремонтные работы.
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Ванзуряк хотел пропустить автомобиль
Роман Ванзуряк убеждает, что тогда он отъехал в сторону, чтобы пропустить другое авто, поскольку из-за ремонта дороги все ехали только по одной полосе.
Именно тогда к нему и подошли патрульные, которые выписали штраф за нарушение ПДД.
За это бывший губернатор Черновицкой области обратился в суд, который 31 августа 2021 года удовлетворил его иск.
Я обратился в суд и доказал свою правду, о чем принято судебное решение, а незаконное постановление полицейского отменено,
– подчеркнул экс-чиновник.
Ванзуряк также призвал реагировать на превышение служебных обязанностей со стороны правоохранителей и не замалчивать такие случаи.
Что известно о Романа Ванзуряка
Источник: Википедия
- Роман Ванзуряк был председателем Черновицкой ОГА с марта по октябрь 2014 года.
- С 2011 года и до сих пор является председателем Черновицкого отделения партии "УДАР".
- Депутат Верховной Рады 7 созыва.
- За время работы в парламенте был председателем подкомитета Таможенного кодекса Украины.