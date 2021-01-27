Бывший глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник создал коррупционную схему по незаконному обогащению с помощью государственных подрядов,

Источник:"РБК-Украина"

В 2019-2020 годах Олейник смог установить полный контроль над тогдашним главой ОГА Александром Бондаренко. Для этого ближайшими советниками Бондаренко были назначены люди Олейника, например, юрист Иван Герасименко.

"В 2020 году практически в каждом департаменте облгосадминистрации появился чиновник, так или иначе близкий к Святославу Олейнику", – сообщает издание. Контроль над средствами ОГА позволил Олейнику манипулировать подрядчиками.

Помимо этого, Олейник обеспечивал победу связанным с ним компаниями на тендерах. Такой была, например, "ССА Энерджи".

Эта компания выигрывала все – начиная с ремонта тротуаров в городах и селах области (чем ОГА вообще не должна заниматься) и заканчивая крупными госзаказами. Во всех случаях конкуренция на тендерах также была достаточно сомнительная – участвовали две компании с очевидными признаками сговора, а на аукционе не фиксировалось понижение цены,

– рассказывает СМИ.

Таким образом "ССА Энерджи" выиграла несколько крупных подрядов на ремонты тротуаров, обустройство парковых зон и пешеходных улиц. Однако исполнены работы были чрезвычайно некачественно.

Бывшим директором и учредителем этой фирмы является Евгений Понур, который также был сооснователем компании "Николь Индастри", связанной с дядей Олейника Николаем.

В схеме также фигурирует Олег Поторока, родственник гражданской жены Олейника. Доверенным лицом его фирмы "Студия "Арт Бетон"" является уже упомянуты Иван Герасименко, юрист Олейника и бывший советник главы ОГА Бондаренко.

Издание приводит примеры проведенных по одной технологии тендеров на "организацию дорожного движения". В этих тендерах принимали участие "ССА Энерджи" и компания "Будремсвит", причем каждый раз побеждала именно первая фирма. Можно заметить, что "Будремсвит" постоянно предлагал за выполнение работ чуть большую сумму, обеспечивая победы более выгодным предложениям "ССА Энерджи".

Напомним, ранее сообщалось, что Олейник переписал на гражданскую жену Ирину Гуназу целую бизнес-империю в Украине и Словакии.