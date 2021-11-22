Обвинение в получении взятки Саргсяну предъявил Антикоррупционный комитет Армении.
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В ведомстве также уточнили, что третьему президенту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Что известно о деле
Ранее адвокат экс-главы государства Амрам Макинян сообщил, что говорится о деле скандально известной предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, которая в ноябре 2018 года заявила, что в разное время подкупала высокопоставленных должностных лиц.
Сначала Амбарцумян утверждала, что не давала взятки Саргсяну и не была с ним знакома. Теперь она сменила показания.
Макинян из-за этого обратил внимание на то, что власть лишь через три года после показаний предпринимателя Амбарцумян вдруг решила, что она таки давала взятки, в том числе и Саргсяну, которого 2 года назад допросили как свидетеля.