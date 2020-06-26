Украинцам посоветовали максимально "обезопасить" свое рабочее место на период карантина. Главная задача – не остаться без работы.

Экс-министр экономразвития Тимофей Милованов считает, что сейчас важно оставаться конкурентноспособным, гибким, идти на уступки и предлагать новые навыки, сообщает "Обозреватель".

Попробуйте договориться с начальством, предложите или согласитесь, если нужно, на уменьшение зарплаты, на временное уменьшение зарплаты. Предложите помощь в трансформации бизнеса в связи с кризисом, тогда вы точно будете важны для компании. Если будет необходимо, согласитесь на переход на другие функции. Будьте гибкими, учитесь. Самое главное – обеспечить безопасность рабочего места,

– посоветовал Милованов.

Кроме того, в сложившихся обстоятельствах важно сохранять психологическое здоровье: обязательно встречаться с друзьями, соблюдая нормы безопасности, заниматься физической культурой, читать и т.д.

Отметим, что Украине будет сложнее, чем большинству стран, пережить кризис из-за ряда факторов.

Уровень падения ВВП Украины выше, чем у всех соседних стран и в среднем по миру. Наша экономика относится к "развивающимся", то есть мы все еще в поиске удачной экономической модели, не завоевали свои выгодные позиции в торговле и остаемся неэффективными.

"Сами по себе украинцы работают достаточно эффективно, именно поэтому наши заробитчане востребованы во всех сферах – от высококвалифицированных до простых рабочих. Но технологии, рынки, производственные цепочки значительно отстают от европейских", – сказано в статье.