Задержали подозреваемого в Херсонской области. Ранее его объявляли в розыск.
Читайте также Суд продлил меру пресечения экс-начальнику СБУ Киева Щеголеву за разгон Майдана
В чем подозревают бывшего правоохранителя
По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый выполнял преступный приказ и превысил свои полномочия. Это произошло для предотвращения массового движения митингующих с Майдана Независимости до Верховной Рады. Активисты хотели выразить поддержку голосованию нардепов за возвращение к Конституции 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий президента.
Подозреваемый для запугивания населения организовал террористический акт и убийство митингующих.
В результате действий подозреваемого:
- 3 человек убили;
- 14 – нанесли тяжкие телесные повреждения;
- 59 – нанесли увечья средней тяжести.
Экс-правоохранителю инкриминировали организацию на выполнение явно преступного приказа:
- незаконного препятствования проведению митингов,
- умышленных убийств,
- законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений,
- превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа.
Досудебное расследование осуществляют следователи Государственного бюро расследований.