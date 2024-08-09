В Совете ФХУ, высшем руководящем органе Федерации хоккея, удивлены обращением Зубко в полицию, потому что "неустановленными лицами" являются публичные граждане – члены Совета ФХУ, которые в августе 2024 года приняли решение об отстранении Георгия Зубко с должности. В частности, экс-президенту ФХУ вменяли нецелевое использование средств федерации, авторитарный стиль управления и низкую эффективность работы, отмечает 24 Канал.

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"На сайте Единого государственного реестра прав не указано ни одного недвижимого имущества Федерации хоккея Украины. Офис в Киеве, по адресу Большая Васильковская 55, ФХУ арендует. Также после руководства Зубко на банковских счетах федерации отсутствуют средства – остались только долги на десятки миллионов гривен. Возможно, под "завладением имущества ФХУ в особо крупных размерах" экс-президент имел в виду клюшки, хоккейную форму, шайбы, спортивные награды: кубки, грамоты?", – комментируют ситуацию в Совете ФХУ.

Попытка Зубко удержаться на должности это даже не корпоративный спор в сфере бизнеса, а прямое вмешательство в деятельность общественной организации и прямое давление на членов Совета ФХУ. Искренне жаль, что во времена, когда вся страна сосредоточена на борьбе с российским агрессором, работники полиции вынуждены отвлекаться на "фантазии" экс-президента ФХУ. Надеемся, что руководство Национальной полиции города Киева даст соответствующую правовую оценку действиям Зубко,

– заявляет один из членов Совета ФХУ.

Согласно предварительной информации, члены Совета Федерации хоккея Украины приняли решение о досрочном прекращении полномочий президента ФХУ – Георгия Зубко. В ответ, он изменил пароли к официальным онлайн страницам федерации, и обвинил Совет ФХУ в "рейдерстве".

30 июля 2024 года 23 из 25 областных подразделений Федерации хоккея Украины сообщили, что не признают Георгия Зубко действующим президентом ФХУ и поддерживают решение Совета ФХУ о его отстранении. Под угрозой оказался Чемпионат Украины по хоккею 2024-2025 годов – пять из шести хоккейных клубов также отметили, что не признают Зубко за президента ФХУ и отказались участвовать в соревнованиях до избрания легального руководителя федерации.

Члены Совета ФХУ сообщили руководящие органы украинского спорта об изменениях в руководстве федерации, а также направили соответствующее письмо в Международную федерацию хоккея (IIHF). 22 сентября 2024 года состоится Генеральный Конгресс ФХУ, на котором должны избрать нового президента ФХУ.