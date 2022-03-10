Зеленский уже подписал соответствующие указы. Документы опубликовал вечером 9 марта дипломат Андрей Сибига. Сейчас он также заместитель руководителя ОПУ.
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Юлия Ковалив – новый посол Украины в Канаде
Как отметил Сибига, президент назначил послов в важные государства для еще большей эффективности во внешней сфере. Все дипломаты получили высший ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол.
Ждем от руководителей миссий быстрый результат вскоре после назначения. И поздравляем – достойные теперь уже послы!
– подчеркнул представитель ОПУ.
Какие еще страны получили новых послов
- Австралия – Василий Мирошниченко.
- Египет – Николай Нагорный.
Указ Зеленского о назначении новых послов в Канаде, Австралии и Египте / Копии документов взяты из фейбука Андрея Сибиги
Краткая биография Юлии Ковалив
- Родилась в Ивано-Франковске 9 января 1985 года. Сейчас ей 37 лет.
- Училась в Киево-Могилянской академии на факультете экономических наук.
- В 2007 – 2010 годах осуществляла координационное управление украинскими газораспределительными предприятиями. Позже координировала центр по внедрению экономических реформ.
- Участвовала в разработке новых принципов рынка электрической энергии и выступала за его либерализацию.
- В декабре 2014 года Петр Порошенко назначил ее исполняющим обязанности главы Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
- Еще через 1 год Ковалив стала первой заместительницей экс-министра Абромавичюса в Минэкономразвития.
- В феврале 2016 года после скандала с вмешательством главы фракции БПП Кононенко в работу министерства, Ковалив вместе с Абромавичюсом подали в отставку.
- С 2016 года по 2017 год Ковалив находился в составе наблюдательного совета "Нафтогаза". Впоследствии возглавила Офис Национального инвестиционного совета при президенте Украины.
- С 20 сентября 2019 года по 22 декабря 2020 года была заместителем руководителя Офиса Президента Украины. Уволилась по собственному желанию. Какие-то претензии в сторону ОПУ не выдвигала. Зеленский и его Офис также довольны работой Ковалив.
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Полный текст публикации Андрея Сибиги:
Дипломатическая передовая обязана держать свой фронт. Президент только что назначил послов во важные государства для еще большей эффективности во внешней сфере: Канада, Австралия, Египет. Ждем от руководителей миссий быстрый результат вскоре после назначения. И поздравляем – достойные теперь уже послы!