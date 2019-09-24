Экс-депутату Микитасю сообщили о подозрении: что ему грозит

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему депутату Верховной Рады Максиму Микитасю. Ему вменяют хулиганство во время предвыборной кампании.

Директор ГБР Роман Труба в своем телеграмм-канале написал, что Максиму Микитасю сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса.

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Бывшему депутату грозит штраф в размере 500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 гривен – 17 тысяч гривен). Также его могут арестовать на полгода или ограничить свободу сроком до пяти лет.

Роман Труба напомнил, как в июле этого года Микитась ворвался на заседание поселкового совета на Черниговщине. Речь идет о конфликте, который произошел 5 июля в поселке Любеч на Черниговщине.

На видео, снятом в помещении поселкового совета, видно, как Микитась спорит с главой местной общины Сергеем Пинчуком. Схватка продолжалась некоторое время. После чего Пинчук взял телефон и позвонил в полицию. Микитась отобрал у него мобильный телефон и швырнул его об стену.

Тогда ГБР зарегистрировало производство по факту хулиганских действий.

Что известно о депутате Микитасе?

Микитась – один из крупнейших киевских застройщиков. С июня 2010 года возглавлял Украинскую Государственную строительную корпорацию "Укрбуд", что является своеобразным зонтиком для оффшорных компаний.

Самый скандальный проект "Укрбуда" – жилой комплекс "Солнечная Ривьера" на левобережье Киева. В 2015 году на стройплощадке продолжались серьезные столкновения со стрельбой, ведь строительство развернулось в пределах водозащитной полосы и рекреационной зоны, хотя по генплану здесь должен быть парк. Против "Ривьеры" выступили и греко-католики, ведь их храм начал буквально трещать в дни активного строительства.

Заместители городского головы Киева признали: по крайней мере два дома комплекса возводят с нарушением Водного кодекса. В то же время сам мэр Виталий Кличко неоднократно выступал в защиту как "Солнечной Ривьеры", так и корпорации "Укрбуд".

Микитась стал нардепом в 2016 году, одержав победу на промежуточных выборах в одномандатном округе № 206 в Чернигове как самовыдвиженец. Хотя до этого с июня 2014 по октябрь 2015 года был депутатом Киевского городского совета в составе фракции "УДАР-Солидарность". Во время принятия им присяги как народного депутата его освистали другие нардепы.

В сентябре 2017 года Микитась присоединился к депутатской группе "Воля народа".

Во время недавних выборов в Верховную Раду Микитась баллотировался в Верховную Раду в 206 округе. Однако проиграл кандидату от "Слуги народа" Антону Полякову и не прошел в парламент.

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