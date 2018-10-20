Экс-руководителю Госэкоинспекции сообщили о подозрении: не задекларировал огромную сумму

Бывшему руководителю Государственной экологической инспекции Украины сообщено о подозрении за декларирование недостоверной информации. Экс-чиновник не задекларировал имущества более чем на 60 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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О подозрении экс-руководителю Госэкоинспекции было сообщено 19 октября.

По версии следствия, указанное лицо, занимая должность в центральном органе исполнительной власти, подало заведомо недостоверные сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы, а также перед увольнением,

– говорится в сообщении.

Детективы НАБУ установили, что в электронной декларации за 2015 год бывший чиновник не указал сведения относительно имущества на общую сумму свыше 3 миллионов 774 тысяч гривен, а в е-декларации за 2016 год – на общую сумму свыше 29 миллионов 616 тысяч гривен.

Кроме того, в декларацию, поданную перед увольнением с занимаемой должности, экс-чиновник не внес сведения об имуществе на общую сумму около 27 миллионов 963 тысячи гривен.

"Совокупный размер незадекларированного имущества лица превышает 60 миллионов гривен", – сообщают в ведомстве.

Досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ осуществляют с апреля 2017 года.

К слову, недавно детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили на получении взятки в размере 15 тысяч долларов сотрудника Генпрокуратуры, а именно – прокурора Департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ.