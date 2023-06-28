Бывший глава Николаевской областной прокуратуры получил пожизненное заключение. После оглашения приговора его забросали сырыми яйцами в зале суда.

Обратите внимание По горячим следам: поймали корректировщика российского удара по Краматорску

Прокурор своей вины не признает

По данным следствия, Геннадий Герман посредством посредника передавал россиянам информацию о:

оперативной обстановке в Николаеве и области;

погибших военных и гражданских лицах, пленных, местах их содержания;

результатах обстрелов Николаева;

суточных паролях на блокпосты на территории области.

Для задержания предателя СБУ провела имитацию преступления. Через подставное лицо украинская спецслужба передала предателю имитированные списки погибших военнослужащих. Через несколько дней эти списки зафиксировали у российского представителя, за которым следила СБУ. В ходе обысков правоохранители обнаружили мобильный телефон, компьютерную технику и флеш-носители, содержащие доказательства его противоправной деятельности. Геннадий Герман был задержан еще в апреле 2022 года.

На судебное заседание, как сообщает Суспильное, пришли родные погибших военных Речь идет о воинах, погибших после удара по казарме в Николаеве. Родные убеждены, что этот удар корректировал именно Герман.



Родные погибших на заседании суда / Фото Суспильное Одесса

После оглашения приговора в сторону экс-прокурора полетели сырые яйца.



Прокурора-предателя забросали яйцами в зале суда / Фото Суспильное Одесса

Адвокат подсудимого Станислав Клименко заявил, что его подсудимый не признает вины и будет доказывать свою невиновность в суде. Присутствие в зале родных погибших адвокат считает ошибкой или манипуляцией, потому что, по его словам, суд не рассматривал дело о наведении ракет по казармам.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким поздравил это решение и опубликовал момент оглашения приговора для предателя.

Спасибо Управлению Службы безопасности Украины в Николаевской области и всем, кто принимал участие в задержании и вынесении приговора негодяю. Будет найдено и наказано каждого преступника,

– подчеркнул Ким.

Суд оглашает приговор: смотрите видео

СБУ задержала корректировщика удара по Краматорску

27 июня российские террористы ракетами "Искандер" ударили по пиццерии в Краматорске. По состоянию на 18:00 28 июня известно об 11 погибших, среди которых 3 несовершеннолетних – сестры в возрасте 14 лет и 17-летняя девушка. Более 60 человек пострадали, среди которых младенец. 5 работников пиццерии считают пропавшими без вести.

По горячим следам украинским спецслужбам удалось поймать человека, который корректировал удар. Наводчиком оказался местный житель, который является агентом главного управления российского генштаба. Он получил задание от врага и днем 27 июня пошел в пиццерию, снял на видео заведение и припаркованные рядом автомобили. После этого отправил файл россиянам, которые уже через несколько часов нанесли удар.

Российское главное управление генерального штаба вооруженных сил России дистанционно завербовало его раньше. Во время полномасштабного вторжения его "активировали" и определили задачи:

собирать разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в Славянске и Краматорске;

передавать локации местной критической инфраструктуры и объектов с массовым скоплением гражданского населения.

За государственную измену ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненный срок.