Эксперт сомневается в высоких рейтингах Гриценко от неизвестной социологической компании

Экс-главный редактор "Forbes Украина", Владимир Федорин поставил под сомнения результаты социологического исследования, согласно которому, в рейтинге доверия к украинским политикам первое место получил Анатолий Гриценко.

"Интересная новость, – пишет эксперт, – не хватает только информации, что это за компания Seetarget, которая провела опрос".

Действительно, страница социологической компании в сети Facebook создана в ноябре 2017 года, и посты компании обычно связаны с семинарами для студентов и подобным. Интересен также и сайт "социологов" – хотя и утверждается, что компания основана в 2004 году, единственной новостью за 14 лет существования является пресс-релиз от 27 августа 2017 об электоральных рейтингах и потенциале кандидатов на пост президента Украины.



Также, Владимир Федорин обратил внимание на "родственные связи СМИ и кандидата" – результаты "социологического" исследования напечатал сайт "Зеркало Недели", принадлежащая жене Анатолия Гриценко – Юлии Мостовой.



В рейтинге доверия к украинским политикам первое место занимает лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий, Гриценко, которому доверяют более трети украинцев, а именно 35%, – рекламирует Юлия Мостовая своего мужа на страницах собственного издания.



Владимир Федорин, журналист, в 2011-2013 работал главным редактором журнала Forbes Украина, популярный блогер – имеет более 5 тыс. Фолловеров, сотрудничает с ведущими СМИ Украины как автор.



27 августа 2018 мало известная исследовательская компания Seetarget представила результаты исследования на тему: "Выборы 2019: Электоральные рейтинги и потенциал кандидатов на пост Президента Украины".