17:48
3 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
20°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Куда исчез Путин. Тростниковое чудо России
Вєсті Кремля
21:30, 2 июля
Вести.UA. Азаров беднеет на глазах. Праздничные трусы Ляшко
Вєсті.UA
20:49, 2 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Эксперты посоветовали, как предупредить близких, что вы попали в трудовое рабство

73 Читати новину українською
Трудовое рабство
Трудовое рабство / 5.ua

В основном подобные случаи происходят во время выезда украинцев за границу в поисках работы.

Эксперты международных организаций рассказали журналистам об одном из способов подать родным сигнал о том, что вы оказались в трудовом рабстве. Об этом сообщает "5 канал".

По данным экспертов, более 230 тысяч украинцев уже стали жертвами торговли людьми, а количество пострадавших имеет тенденцию к росту. В основном такие случаи происходят во время выезда украинцев за границу в поисках работы.

Один из реальных примеров, который рассказали представители Международной организации по миграции в Украине, – сексуальное рабство, в которое попала украинка. Девушка думала, что уезжает в Европу на работу, но попала на частную виллу в Польше вместе с другими соотечественницами.

"На вилле им объяснили, что на самом деле никуда они не едут, что они вынуждены будут здесь оказывать сексуальные услуги. Вот эта девочка попыталась убежать. Ее очень сильно избили на глазах у всех остальных девушек из этой группы, и сказали, что так будет абсолютно с каждой. Документов у нее не было", – рассказывает представитель Международной организации по миграции в Украине Ирина Мидловец.

По ее словам, девушке позволяли звонить домой, но она не знала, как сказать родителям о похищении, потому что рядом с ней всегда был смотритель, следивший за тем, что она говорит. Через полгода сексуальной эксплуатации у девушки сильно ухудшилось здоровье, она была истощена, но выжила. Ее отвезли в аэропорт и купили ей билет обратно.

По словам экспертов, в подобных ситуациях важно знать, как себя вести, чтобы предупредить близких об опасности. Одним из основных правил безопасности является продумывание кодовой фразы для своих родных, которую можно сообщить во время телефонного разговора. Например, если у вас в семье никогда не было кота, тогда нужно построить разговор определенным образом:

"Привет, у меня все хорошо, я сейчас отдыхаю, очень много работы, я устаю, поэтому тебе звоню не так часто, как мне хотелось бы. Но все хорошо, кормят хорошо, все нормально. А как там мама, как там папа, как там кот?"

"И если у вас кота нет и вы предупредили своих родных, близких о том, если ты когда-то услышишь, как там кот – значит я в беде", – сообщает Ирина Мидловец.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук