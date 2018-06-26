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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Эксперты проверят, могло ли оружие Рубана взорвать Верховную Раду

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Эксперты определят разрушительную силу изъятого у Рубана оружия
Эксперты определят разрушительную силу изъятого у Рубана оружия / unian.net

Эксперты определят разрушительную силу изъятого у Рубана оружия, возможное количество жертв, необходимое количество лиц для его применения, а также возможность уничтожения им здания Верховной Рады.

В уголовном производстве по подозрению народного депутата Надежды Савченко и руководителя центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в подготовке теракта и госпереворота назначена экспертиза по определению возможности уничтожения здания парламента  изъятым у Рубана на линии разграничения оружием, передает УНИАН.

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Теперь следствие должно дождаться результатов ряда экспертиз, согласно которым можно будет делать вывод, могло ли оружие Рубана привести к уничтожению парламента, а также массовому кровопролитию.

Получить заключение эксперта по комплексной военной, взрыво-технической и баллистической экспертизе относительно определения разрушительной силы, вероятного количества жертв при применении оружия, необходимого количества лиц для его применения, возможности уничтожения здания Верховной Рады из оружия, боеприпасов, взрывных устройств, изъятых 24 ноября 2017 года и 8 марта 2018 года,
– заявил прокурор Александр Банник на заседание Шевченковского районного суда 25 июня.

Добавим, что 25 июня Шевченковский районный суд Киева еще на 2 месяца продлил меру пресечения подозреваемому в подготовке терактов в Киеве, бывшему переговорщику Владимиру Рубану.

Напомним, 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали во время перевозки большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения, теракте и незаконном обращении с оружием.

В деле Рубана задержали нардепа Надежду Савченко. 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. Савченко будет находиться под стражей как минимум до 13 июля.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Рубан Надежда Савченко Судьи Оружие
Источник: 24 Канал
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