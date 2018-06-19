Эксперты выбрали лучший смартфон 2018 года

В рамках ежегодной премии European Hardware Awards 2018 Европейская ассоциация аппаратного обеспечения назвала "Лучший смартфон 2018 года".

Об этом сообщает 4pda.ru.



Эту номинацию получил флагманский смартфон Huawei P20 Pro.



В рамках премии European Hardware Awards выбирают лучшие устройства в сфере электроники, представленные на европейском рынке. Претендентов выбирают эксперты из ведущих отраслевых изданий. В 2018 году в голосовании участвовали более 100 редакторов.

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Как известно, Huawei P20 Pro стал первым в мире смартфоном с тройной камерой, разработанной компанией Leica. Смартфон работает на процессоре, поддерживающем искусственный интеллект, что позволяет получать более качественные фотографии.



Тройная камера обеспечивает тройной оптический и пятикратный гибридный зум. Эксперты авторитетного ресурса DxOMark оценили камеру Huawei P20 Pro суммарной оценкой 109 баллов, что стало самым высоким показателем среди смартфонов.



"Эта премия – еще одно подтверждение значительных достижений Huawei P20 Pro, которое укрепляет статус Huawei как лидера отрасли", – заявил вице-президент подразделения мобильных устройств Huawei Consumer Business Group Брюс Ли.

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