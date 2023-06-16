Речь идет о бывшем заместителе министра обороны Украины и экс-руководителе Департамента государственных закупок этого ведомства. В целом их незаконная деятельность нанесла ущерб госбюджету Украины на сумму более 1 миллиарда гривен.

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Обворовывать ВСУ начали чуть ли не с первых дней полномасштабной войны

При этом, по данным следствия, сделку бывшие чиновники оборонного ведомства организовали чуть ли не в первые дни полномасштабного вторжения России, в начале марта 2022 года. Доказательства незаконной деятельности правоохранители обнаружили во время обысков по месту работы и проживанию фигурантов. Речь идет о документации и других вещественных доказательствах.

Так, по данным следствия, экс-чиновники закупили у иностранной фирмы почти 3 тысячи бронежилетов на сумму более 130 миллионов гривен. Однако на самом деле из них аж более 100 миллионов ушли в карманы участникам сделки.

По заключению товароведческой экспертизы, реальная рыночная стоимость закупленных средств защиты составляет всего 25 миллионов гривен. Более того, эти бронежилеты даже не соответствуют заявленному классу защиты.

Однако источник обогащения организаторы "схемы" увидели не только в закупке средств защиты. Они также закупили оптовую партию некачественных зимних курток и штанов для воинов ВСУ на общую сумму 900 миллионов гривен. Это имущество также не отвечает требованиям использования в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.

Благодаря принципиальной позиции Службы безопасности, инициирована замена приобретенных через сделку некачественных средств защиты для военнослужащих Вооруженных Сил Украины,

– подчеркнули в СБУ.

Как отметили в СБУ, комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора.

Злоумышленникам грозит длительное заключение

В СБУ отметили, что на основании собранных материалов следователи уже сообщили обоим бывшим чиновникам о подозрении. Их обвиняют в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса Украины, а именно:

часть 5 статьи 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением",

часть 2 статьи 28 "Совершение уголовного правонарушения группой лиц",

часть 1 статьи 114-1 "Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований".

Отметим, что согласно Уголовному кодексу Украины за такое нарушение 191 статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества. Такое же нарушение статьи 114-1 карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы,

– подчеркнули в СБУ.

Отметим, что по данным СБУ сегодня оба злоумышленника уже находятся под стражей по подозрению в подобных преступлениях. Так, экс-замминистра обороны ранее получил еще одно подозрение за причастность к закупкам продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам и некачественной амуниции. В то же время экс-глава Департамента находится под стражей по материалам СБУ с февраля 2023 года.