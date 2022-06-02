Его признали виновным в вымогательстве и получении многомиллионной взятки. Об этом сообщили пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры ( САП) .

Ранее ВАКС осудил эксзамминистра Грымчака на 10 лет

Так, сегодня, 2 июня 2022 года, приговор экс-заместителю вступил в законную силу. Его направили для исполнения.

Громчака поймали "на горячем"

Отмечается, что Грымчака и брата его супруги Игоря Овдиенко требовали деньги за влияние на решение судов и чиновников Минкультуры, чтобы те принимали заказные решения по строительству. Тогда Грымчак пообещал за деньги решить два вопроса представителю частной компании.

Поэтому еще в августе 2019 года сотрудники СБУ поймали его на взятке . В это время Гримачак получал части денег – 480 тысяч долларов.

В целом Грымчак и Овдиенко, по данным следствия, потребовали 1,1 миллиона долларов взятки от предпринимателя.

Экс-заместителя приговорили к 10 годам заключения с конфискацией имущества. Дело против Игоря Овдиенко закрыли из-за его смерти в марте 2021 года.

Конфискация взятки размером в 480 тысяч долларов: смотрите видео

Что известно о деле Грымчака

Юрий Гримчак – народный депутат Украины 6-го созыва. От создания Министерства временно оккупированных территорий и внутри перемещенных лиц был советником, а впоследствии и заместителем министра.

После того, как СБУ задержала экс-заместителя и Игоря Овдиенко, правоохранители сначала инкриминировали им мошенничество в особо крупных размерах.

Однако позже Генпрокуратура изменила подозрение Грымчаку на "злоупотребление влиянием".

В начале апреля 2020 года НАБУ завершило расследование по делу Грымчака и направило материалы в суд.

Суд признал Грымчака виновным в совершении ряда преступлений по разным статьям. В том числе и о подстрекательстве к покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам.

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