Электоральные страсти во всем мире

Вся Украина активно готовится ко второму туру президентских выборов. И если одни уже сделали свой выбор и лишь готовятся отдать свой голос, то другие еще размышляют, кто же с кандидатов достоин занять главный пост руководителя державой. Но не только в Украине кипят электоральные страсти, весь мир так же охватила волна легкого безумия.

Испанский национализм

Впервые за 40 лет после свержения диктатуры генерала Франциско Франко в испанский парламент может пройти партия его поклонников.

Читайте также: Тень пустоты: сенсационное открытие ученых

Эта партия называется Vox, что в переводе означает "голос". А ее лидеры, как Дональд Трамп, обещают сделать Испанию снова великой страной. А вот начать они собираются с запрета на гей-браки и разрешения недавно запрещенного семейного насилия. Проще говоря, они хотят вернуть испанцам право избивать своих жен и детей.

Еще один "пунктик" националистов – это Каталония. Лидеры партии собираются силой задушить любые стремления богатой Барселоны к самостоятельности и, тем более, к независимости. Интересно, что на лозунгах борьбы с каталонским сепаратизмом партия Vox недавно прошла в парламент Андалусии, который остается самым бедным и далеким от Каталонии регионом Испании.



В парламент Испании может пройти ультраконсервативная партия Vox

Сам лидер популистов Сантьяго Абаскаль заявляет, что они борются с сепаратизмом, терроризмом и популизмом. В его программе есть такие пункты как закрытие границ для беженцев и повышение роли католической церкви в жизни общества. В общем, он тоже за духовные скрепы, которые сейчас очень популярны во всем мире.

Это классическая популистская кампания. Ее цель – это уйти от контакта с традиционными СМИ и обращаться напрямую с избирателями. Кроме того, Vox не вступает в дебаты с противниками, чтобы не обсуждать свою политическую платформу, которой, в общем-то и нет,

– описал секрет партии испанский политолог Антонио Барросо.

Сейчас существует очень высокая вероятность того, что Vox получит 10-15% голосов, пройдет в парламент и сформирует там коалицию с еще двумя правыми партиями. Обе они, видя успех Vox, тоже уехали далеко вправо и тоже обещают жестко разобраться с каталонцами.

Сами каталонцы, видя, что наследники диктатора Франко в очередной раз готовят против них войну, тоже готовятся. Популярность идей независимости там идет вверх, никто о свободе там не забыл. Каталонцы собираются бастовать и бойкотировать все испанское. Судя по всему, успех правых имперских радикалов на выборах 29 апреля приведет к очередному обострению каталонской проблемы уже осенью этого года.

Американская мечта

На фоне роста популярности популистов в Европе очень интересно выглядит новое явление в американской политике. Это явление – 37-летний политик-демократ из штата Индиана Питер Буттиджич. Именно он недавно выдвинулся в президенты США.



Питер Буттиджич

Честно говоря, я сам о нем случайно узнал неделю назад. Моя подруга-американка сказала, что на предварительных выборах демократической партии будет голосовать за человека с непроизносимой фамилией, которого все называют mayor Pete, то есть "мэр Пит". Она явно была очарована, почти влюблена в него.

Я полез смотреть, что это за фрукт такой. Надо сказать, человек действительно неординарный. Начать можно с фамилии. Она мальтийская, а его отец, иммигрант с Мальты, сейчас работает профессором в университете. Средний американец абсолютно неспособен прочитать и произнести: "Буттиджич". Поэтому его все и называют "мэром Питом".

Из прозвища также несложно догадаться, что он возглавляет город. Это небольшой город Саут-Бенд в штате Индиана. К слову, город ничем не примечательный, с населением всего сто тысяч человек. А главная достопримечательность там – это университет Нотр-Дам.



Университет Нотр-Дам

Буттиджич стал довольно успешным мэром, он сумел привлечь в депрессивный промышленный город инвестиции и вдохнуть в него новую жизнь. Местные жители его просто на руках за это носят. Он с отличием окончил Гарвардский университет и работал в одной из крупнейших консалтинговых фирм США.

Помимо этого, мэр Пит является ветераном войны в Афганистане, он был офицером военной разведки. Я думаю, он там был переводчиком, так как помимо английского знает семь языков: арабский, фарси, норвежский, испанский, итальянский, мальтийский и французский.

Читайте также: Конфликт в Ливии: какой интерес у Кремля

Буттиджич настолько хорошо играет на фортепиано, что местный симфонический оркестр время от времени приглашает мэра города в качестве солиста на свои концерты. В детстве он учился в католической школе, и с тех пор остается ревностным католиком. Ходит в церковь, соблюдает посты, причащается и так далее.

Но при этом он является открытым геем, что для других католиков часто, мягко говоря, удивительно. Но Буттиджич ссылается тут на мнение папы Римского Франциска, который сказал, что если бог создает геев, то кто он такой, чтобы осуждать бога за его творения. В общем, у католиков это дело хоть и не приветствуется, но, в целом, уже можно.



Мэр Пит является открытым геем

Впрочем, набожность мэра Пита выглядит намного более искренней, чем у многих его верующих конкурентов из республиканской партии. Те, вроде как в Бога верят, но за копейку от жадности удавятся. По-моему, это не очень по-христиански.

Ну и самое главное – мэр Пит очень умный. Достаточно послушать любое его выступление на любую тему, чтобы убедиться в этом. Питер не просто знает, чего он хочет добиться в политике, он знает, как это сделать, а также всегда говорит: "Вот мой план. Давайте его обсудим. Но если у вас есть план лучше, то я с удовольствием готов это признать и принять ваше предложение".

Уже сейчас Буттиджич у демократов идет на третьем месте. Впереди бывший вице-президент Джо Байден и сенатор от Вермонта Берни Сандерс. И вы знаете, учитывая, что им обоим далеко за 70, я уверен, что у 37-летнего мэра Пита есть все шансы на победу.

Столетний депутат

И совсем коротко хочу рассказать о необычном кандидате в депутаты городского совета немецкого городка Кирхаймболанден. Это земля Райнланд-Пфальц. На эту должность баллотируется Лизель Хайзе – женщина, которой недавно исполнилось сто лет. Ее программа очень проста: она хочет возобновить работу городского бассейна под открытым небом, который закрылся восемь лет назад.

Она считает, что этот бассейн должен продолжить работать ради здоровья городской молодежи. Честно говоря, не знаю, что там за история с бассейном, но само намерение столетней горожанки баллотироваться в городской совет ради отстаивания своих взглядов вызывает огромное уважение.

Читайте также: Выборы в Украине: в чем проявляется сходство с США и Европой

От души желают Лизель Хайзе успеха и призываю всем брать с нее пример. Не бойтесь лично участвовать в политике. Только так вы запустите бассейны в своих городах.