Средневзвешенная цена на электроэнергию на рынке "сутки вперед" для промышленности в феврале выросла до 1636 грн/МВт-ч по сравнению с 1438 грн/МВт-ч в январе, по данным ГП "Оператор рынка".

Рост цен был связан с необходимостью использовать природный газ на энергоблоках ТЭС вместо более дешевого угля, запасы которого оказались вполовину меньше критического минимума.

Так же электроэнергия дорожала из-за недовыработки атомной генерации, у которой 2 энергоблока находятся в среднем ремонте и 1 – в капитальном.

Фактором, способствующим стабилизации цены, стал импорт электроэнергии, не позволивший частным энергокомпаниям поднять котировки еще выше.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады Андрей Жупанин предложил парламенту обратиться в Антимонопольный комитет Украины с просьбой расследовать возможные антиконкурентные согласованные действия субъектов рынка генерации с целью создания дефицита электроэнергии и поднятия ее цены.