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      Электроэнергия для населения не подорожает, – Буславец

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      Электроэнергия для населения не подорожает в 2020
      Электроэнергия для населения не подорожает / Delo.ua

      Цена электроэнергии для населения не поднимется в 2020 году. Ранее в НКРЭКП сообщили об отмене льготного тарифа для населения на первые 100 киловатт в час. Впоследствии это заявление в Нацкомиссии опровергли.

      О том, что тариф не изменится, сообщила и.о. главы профильного ведомства Ольга Буславец во время селекторного совещания, передает 24 канал.

      К теме Нацкомиссия опровергла информацию о повышении тарифов на электроэнергию

      Тариф для населения у нас останется в этом году, как и в предыдущем, не надо беспокоить людей. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получит электроэнергию по неизменной цене,
      – заявила Буславец.

      Обратите внимание! Экономист Виктория Войцицкая в комментарии 24 каналу сообщила, что цена на электроэнергию может подняться примерно на 15 – 20%, а в худшем случае на 25%. Такую ситуацию может вызвать идея исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец остановить блоки атомных электростанций.

      Что известно о возможном повышении цен на электроэнергию

      Ранее член НКРЭКП Дмитрий Коваленко заявлял, что регулятор предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 киловатт в час. Мол, так надеются решить проблему с "зелеными" тарифами. В плане было:

      • повысить льготный тариф за первые 100 киловатт в час электроэнергии для населения с 90 копеек до 1,68 гривны за киловатт в час. Это позволит получать дополнительно 12 миллиардов гривен в год;
      • в течение 2 – 5 лет повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности. Однако одновременно поддержать уязвимые категории потребителей. Это решение позволит дополнительно собрать более 38 миллиардов гривен.

      В Нацкомиссии поспешили опровергнуть это заявление, мол, были представлены лишь возможные сценарии финансового сбалансирования на рынке электрической энергии. 

       
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Коммунальные услуги Тарифы Рынок электроэнергии Энергетика Ольга Буславець Министерство энергетики и защиты окружающей среды Электроэнергия
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