Электронные постановления: до конца года Нацполиция перейдет на новую систему

Применение электронных постановлений поможет искоренить коррупцию. Эта система является современным и эффективным инструментом привлечения нарушителя к ответственности.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Отмечается, что 7 сентября глава Национальной полиции Украины Сергей Князев провел выездное совещание с руководителями центрального аппарата и территориальных подразделений.

Князев обязал руководителей ряда департаментов и ведомств подготовить необходимую документацию для перехода всей полицейской системы на электронные постановления.

Нужно забыть старый советский протокол, который является коррупционной составляющей. Это достаточно эффективная и современная система привлечения правонарушителя на месте совершения правонарушения,

– подчеркнул Сергей Князев.

Также во время встречи заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич отметил, что формат подготовки полицейских ГРПП (группы реагирования патрульной полиции, – 24 канал) изменен. По договоренности с представителями ICTAP с сентября этого года начинается подготовка кандидатов на должности полицейских на базе Академии патрульной полиции по единому унифицированному стандарту подготовки патрульного полицейского. Обучение кандидатов продлится 4 месяца. Первый набор будет состоять из 48 кандидатов.