Как оказалось, в бой орков отправили без личных документов, чтобы было невозможно идентифицировать ни подразделение, ни отдельных военных. Впрочем, доказательства не горят – вокруг подожжённой техники нашли интересные формуляры.

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Возле Броваров нашли интересные документы уничтоженных оккупантов

Так, из них становится понятным, что украинские "Джавелины" сжигали танки и БМП в/ч 12128, а это 21-я гвардейская мотострелковая краснознаменная бригада с местом постоянной дислокации в селе Тоцкое Омской области.

Эта бригада считается элитной частью, ранее известная как 27-я дивизия. Она воевала в Абхазии, Чечне и Грузии.



Один из документов, которые нашли возле Броваров / Фото из телеграма ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS

Один из документов, которые нашли возле Броваров / Фото из телеграма ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS

Вероятный состав оккупантской бригады / Фото из телеграма ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS

Украинцы нашли зарплатные карты одного из оккупантов. На обоих написано Aleksandr Gagarin, одна была выдана "Сбербанком России", а вторая платежной системы "Мир".

Найдены платежные карты оккупанта / Фото из телеграма ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS

Уничтоженное подразделение называли "истребительный отряд", но, кажется, что-то пошло не так. Ведь именно в Украине омские железки горели так, как нигде – только на этом участке оккупанты потеряли четыре танка и восемь боевых машин пехоты.

Обратите внимание – в Украине уничтожили почти 15 тысяч оккупантов: смотрите видео