Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост дочери поэтессы Низие Эмиршах. Чин прощания с Эльвирой Эмир-али Капнист состоится в Симферополе.

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Эльвира Эмир-али Капнист писала об истории крымских татар

11 мая отошла в мир иной крымскотатарская поэтесса и хореограф Эльвира Эмир-али Капнист. Она очень любила свой край и народ. в стихах Эльвиры среди прочего можно было увидеть боль крымских татар, которые переживали депортацию.

Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа и бывший политзаключенный Нариман Джелял также отметил, что поэтесса в стихах сохраняла культуру своего народа и передавала ее детям через слова и танцевальные постановки.

Год назад Эльвира Эмир-али Капнист выпустила очередной сборник "Письма из Крыма", где сохранила ряд стихов, поэм, пьес, а также переводы произведений крымскотатарских классиков.

Что известно о поэтессе

Эльвира Эмир-али Капнист родилась в городе Бухаре в Узбекистане. В 1989 году она переехала Крым, где проживала до последнего дня. Эльвира Эмир-али Капнист является автором поэтического сборника "Что-то ушло вместе с нами. Остановка на улыбку", книги-поэмы "Сельсебиль". Она также была владелицей ансамбля "Эль-денс".

Полуостров Крым стал для нее настоящим домом и местом, которое запало в душу, ведь это центр ее народа – крымских татар. Когда-то сама Эльвира рассказывала, что ее предком был известный поэт серебряного века Василий Капнист, чьи потомки жили в селе Таракташ в Крыму. Поэтесса долго поддерживала связи с другими потомками поэта, которые живут в Харькове и Франции.

Напомним, в марте в оккупированном Крыму умерла сестра народного депутата и Героя Украины Мустафы Джемилева Гулизар Абдуллаева. Женщина посвятила жизнь детям, работала учительницей английского языка в крымскотатарских школах и школе-интернате для одаренных детей.