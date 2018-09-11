"Эмиграцию отчаяния" остановят не запугивание, а экономические преобразования, – Тимошенко

Советские методы запугивания, к которым прибегает власть, не снизят потока мигрантов. Трудовую миграциб остановит создание украинцам достойных условий жизни на родине.

Так Юлия Тимошенко отреагировала на резонансное решение председателя Львовской ОГА информировать граждан об опасностях работы за рубежом.



"Читаю новость: "Председатель Львовской государственной администрации Олег Синютка поручил изготовить буклеты для жителей области о страхах и рисках работы за рубежом"... Таким образом руководитель Львовской области, очевидно, хочет решить проблему оттока рабочей силы – запугиванием! Я бы посоветовала не заморачиваться и сразу забирать у людей паспорта... Должен сработать!", – написала Юлия Тимошенко на своей странице в Фейсбук.



По мнению лидера "Батькивщины", миллион украинцев ежегодно едет искать лучшей судьбы по миру вовсе не из-за непонимания сложностей, которые там ждут людей. А потому, что в Украине оставаться нет никакого смысла: "ни работы, ни заработка, ни перспектив".



Отток рабочей силы остановит только создание людям приличных условиях жизни и труда, считает Юлия Тимошенко.

Люди ищут надежду и ожидание, они не хотят уезжать, но у них просто нет другого выхода. Это – эмиграция отчаяния. Люди хотят уважения и достойной жизни для себя и своих детей. А деятельность (бездействие) и безразличие власти пугают их сегодня гораздо больше, чем клубничные участки в Польше,

– убеждена лидер партии.

Напомним, решение проблемы трудовой миграции является одним главных задач нового экономического курса Юлии Тимошенко – программы экономических преобразований, которая будет презентована в Киеве 21 сентября.



По мнению лидера "Батькивщины", индустриализация аграрного комплекса и снижение кредитных ставок для развития малого бизнеса существенно повысят уровень жизни, поэтому работать в Украине станет выгоднее, чем за рубежом.