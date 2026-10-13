Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондентки "Суспильного".
Что сказал Трамп о "перемирии"
Комментируя российские атаки на Украину после объявления "перемирия", Трамп заявил, что нарушения якобы были с обеих сторон.
"Мне нужно изучить этот вопрос, потому что нарушения были с обеих сторон",
– заявил американский президент.
Кроме того, он считает, что Россия согласилась на энергетическое перемирие.
"Они согласились. Знаете, почему? Потому что я сказал, что они согласились", – ответил Трамп.
Он вновь подчеркнул, что Зеленский и Путин должны подписать мирное соглашение. По мнению Трампа, российский диктатор якобы "стремится к соглашению больше, чем Зеленский".
Зеленский должен сосредоточиться на заключении соглашения, а не на разговорах об этом,
– добавил он.
Напомним, что Киев на самом деле соглашается на взаимное прекращение ударов по критической инфраструктуре и готов официально закрепить эти договоренности. Главным условием для такого шага остается реальная остановка российских атак на электростанции и энергосети.