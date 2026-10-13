Об этом 13 октября сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение президента США Дональда Трампа, пишет Reuters.

Что говорят в Кремле об энергетическом перемирии?

Песков заявил, что контакты по поводу энергетического перемирия между Россией и Украиной продолжаются. В то же время представитель российских властей не уточнил, с кем именно Москва обсуждает возможное перемирие, и отметил, что пока больше ничего добавить по этому вопросу не может.

Речь идет о предложении президента США Дональда Трампа, о котором он объявил в воскресенье, 11 октября. Тогда американский лидер заявил, что энергетическое прекращение огня должно вступить в силу немедленно.

Заявление Трампа, по словам президента Украины Владимира Зеленского, стало для украинской стороны неожиданностью. Россия также не сообщила, была ли она заранее проинформирована об этой инициативе американского президента.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия прекратит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Киев в течение двух суток после объявления президентом США прекращения огня в энергетической сфере не наносил ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетике в целом.

В то же время Россия продолжила проводить атаки на украинские энергетические объекты и критическую инфраструктуру. По словам Зеленского, в течение этих двух суток под ударами оказались 19 регионов Украины.