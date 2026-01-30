Россия остерегается, военный раскрыл, что заставило Кремль сейчас пойти на энергетическое перемирие

После заявлений об энергетическом перемирии прошла первая ночь, когда Россия воздержалась от ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время россияне сместили акцент атак и нарастили поражения по украинской логистике.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала сказал, что Кремль пошел на этот шаг не по доброй воле. Он объяснил, что Россия опасается реакции США и пытается привязать паузу к переговорному процессу.

Почему Россия привязывает энергетическое перемирие к 1 февраля?

Кремль пытается подать энергетическое перемирие как элемент переговорного процесса. Он объяснил, что Россия привязывает паузу в ударах до 1 февраля, потому что именно на эту дату предварительно анонсировали переговоры.

Напомним: 29 января Дональд Трамп заявил, что обратился к Владимиру Путину с просьбой не обстреливать Киев и другие города в течение недели, и тот якобы согласился. В Кремле одновременно заявили о другой формулировке – о "энергетическом перемирии" до 1 февраля. Никаких письменных соглашений или публично объявленных гарантий стороны не представили. Президент Украины подтвердил, что в ночь на 30 января ударов по энергетической инфраструктуре не было, однако еще накануне днем Россия наносила удары по энергообъектам в ряде регионов.

Так Москва формирует для себя "контрольную точку" и стремится использовать ее для давления. Мусиенко добавил, что параллельно Россия может менять фокус атак и усиливать удары по другим целям.

Песков говорит, что это до 1 февраля. Очевидно, что Россия хочет привязать это к переговорам 1 февраля, которые должны состояться,

– сказал Мусиенко.

Он отметил, что речь идет не об изменении тактики Кремля, а о короткой демонстрации "готовности" к диалогу. По его мнению, Россия может позволить себе несколько дней воздержаться от ударов по энергетике, потому что восстановление повреждений все равно занимает значительно больше времени.

Кремль может делать такой реверанс на 3 – 4 – 5 дней. Им это допустимо, чтобы демонстрировать Соединенным Штатам, что они будто преданы переговорам,

– объяснил он.

Мусиенко подытожил, что в таких условиях важно не воспринимать энергетическое перемирие как гарантию безопасности. По его словам, риски атак никуда не исчезают, а сама пауза может оказаться лишь инструментом для торга и привязки к переговорам.

США заставили Кремль сделать паузу в ударах

Без давления Соединенных Штатов Россия не стала бы ограничивать удары по тылу. Кремль привычно совмещает переговоры с террором, чтобы усиливать позиции. В то же время в этом случае появился внешний фактор, который Москва вынуждена учитывать.

Если бы не было фактора Соединенных Штатов Америки, Кремль не прекращал бы ударов. Они продолжали бы террор,

– подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, что российская сторона фактически сама показала, что Вашингтон имеет рычаги влияния. По его словам, Песков проговорился, что Москва быстро согласилась на формат переговорных групп, потому что об этом попросили США.

Это значит, что Соединенные Штаты имеют влияние. И определенным образом все же Россия опасается реакции США,

– объяснил он.

Мусиенко подытожил, что пауза в ударах по энергетике может быть попыткой показать "управляемость" и снизить риск более жесткого ответа США. В то же время по его словам, оценивать намерения России надо не по заявлениям, а по тому, появятся ли реальные шаги деэскалации.

Россия могла сместить удары с энергетики на логистику

Пауза в ударах по энергетике не означает паузу в атаках в целом. Россияне уже изменили ракурс и увеличили количество поражений по украинской логистике. Это показывает, что Кремль пытается сохранить давление, даже когда формально демонстрирует "сдержанность" в одном направлении.

Кремль выбирает тактику террора. Они продолжают наносить удары по нашему тылу и пробуют создать максимально неблагоприятные условия для жизни,

– подчеркнул он.

Такая тактика позволяет России одновременно вести переговорную игру и продолжать создавать для Украины проблемы в тылу. Москва пытается делать жизнь в Украине максимально сложным, а также давить на фронте через перегруппировку. Именно поэтому переговоры не могут происходить "в параллельной реальности", когда атаки продолжаются как раньше. Украинская позиция как раз и заключается в том, что нужны реальные сигналы безопасности.

Может ли энергетическое перемирие перейти в более широкое "воздушное" перемирие?

Энергетическое перемирие может стать лишь первым шагом, если Россия действительно пойдет на деэскалацию. Следующим этапом Украина может ставить широкие ограничения на применение ракетного вооружения, а не только запрет ударов по энергетике. Это было бы заметным сигналом, который можно проверить на практике. Мусиенко добавил, что такой шаг дал бы понять обществу, есть ли в переговорах реальный смысл.

Следующим этапом может быть отказ России от ударов баллистикой и крылатыми ракетами. Вообще. Не только по энергетическим объектам,

– пояснил Мусиенко.

Он уточнил, что для Украины это вопрос не только гуманитарный, но и переговорный, потому что именно компонент безопасности стал основой повестки дня. По его словам, Украина настаивает, что переговоры должны происходить в условиях прекращения огня, а Россия традиционно этого избегает. Если Кремль действительно готов двигаться дальше, это будет видно по решениям в небе.

Это будет реальным сигналом, что Россия не имитирует переговорный процесс, а реально заинтересована в продолжении переговоров,

– подытожил он.

Мусиенко добавил, что в противном случае пауза в ударах может остаться лишь эпизодом, который Россия использует для информационного эффекта. По его словам, дальнейшие шаги покажут, есть ли шанс трансформировать отдельное перемирие в более широкие ограничения для российских атак.

Что известно о так называемом "энергетическом перемирии"?