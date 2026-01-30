Росія остерігається, – військовий розкрив, що змусило Кремль зараз піти на енергетичне перемир'я

Після заяв про енергетичне перемир'я минула перша ніч, коли Росія утрималася від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас росіяни змістили акцент атак і наростили ураження по українській логістиці.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу сказав, що Кремль пішов на цей крок не з доброї волі. Він пояснив, що Росія остерігається реакції США і намагається прив'язати паузу до переговорного процесу.

Чому Росія прив'язує енергетичне перемир'я до 1 лютого?

Кремль намагається подати енергетичне перемир'я як елемент переговорного процесу. Він пояснив, що Росія прив'язує паузу в ударах до 1 лютого, бо саме на цю дату попередньо анонсували перемовини.

Нагадаємо: 29 січня Дональд Трамп заявив, що звернувся до Володимира Путіна з проханням не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня, і той нібито погодився. У Кремлі водночас заявили про інше формулювання – про "енергетичне перемир'я" до 1 лютого. Жодних письмових угод або публічно оголошених гарантій сторони не представили. Президент України підтвердив, що в ніч на 30 січня ударів по енергетичній інфраструктурі не було, однак ще напередодні вдень Росія завдавала ударів по енергооб'єктах у низці регіонів.

Так Москва формує для себе "контрольну точку" і прагне використати її для тиску. Мусієнко додав, що паралельно Росія може змінювати фокус атак і посилювати удари по інших цілях.

Пєсков каже, що це до 1 лютого. Очевидно, що Росія хоче прив'язати це до перемовин 1 лютого, які мають відбутися,

– сказав Мусієнко.

Він наголосив, що йдеться не про зміну тактики Кремля, а про коротку демонстрацію "готовності" до діалогу. На його думку, Росія може дозволити собі кілька днів утриматися від ударів по енергетиці, бо відновлення пошкоджень усе одно займає значно більше часу.

Кремль може робити такий реверанс на 3 – 4 – 5 днів. Їм це допустимо, щоб демонструвати Сполученим Штатам, що вони ніби віддані перемовинам,

– пояснив він.

Мусієнко підсумував, що в таких умовах важливо не сприймати енергетичне перемир'я як гарантію безпеки. За його словами, ризики атак нікуди не зникають, а сама пауза може виявитися лише інструментом для торгу і прив'язки до переговорів.

США змусили Кремль зробити паузу в ударах

Без тиску Сполучених Штатів Росія не стала б обмежувати удари по тилу. Кремль звично поєднує переговори з терором, щоб посилювати позиції. Водночас у цьому випадку з'явився зовнішній чинник, який Москва змушена враховувати.

Якби не було фактору Сполучених Штатів Америки, Кремль не припиняв би ударів. Вони продовжували би терор,

– наголосив Мусієнко.

Він додав, що російська сторона фактично сама показала, що Вашингтон має важелі впливу. За його словами, Пєсков проговорився, що Москва швидко погодилася на формат переговорних груп, бо про це попросили США.

Це значить, що Сполучені Штати мають вплив. І певним чином все ж таки Росія остерігається реакції США,

– пояснив він.

Мусієнко підсумував, що пауза в ударах по енергетиці може бути спробою показати "керованість" і знизити ризик жорсткішої відповіді США. Водночас за його словами, оцінювати наміри Росії треба не за заявами, а за тим, чи з'являться реальні кроки деескалації.

Росія могла змістити удари з енергетики на логістику

Пауза в ударах по енергетиці не означає паузу в атаках загалом. Росіяни вже змінили ракурс і збільшили кількість уражень по українській логістиці. Це показує, що Кремль намагається зберегти тиск, навіть коли формально демонструє "стриманість" в одному напрямку.

Кремль обирає тактику терору. Вони продовжують завдавати ударів по нашому тилу і пробують створити максимально несприятливі умови для життя,

– наголосив він.

Така тактика дозволяє Росії одночасно вести переговорну гру і продовжувати створювати для України проблеми в тилу. Москва намагається робити життя в Україні максимально складним, а також тиснути на фронті через перегрупування. Саме тому перемовини не можуть відбуватися "в паралельній реальності", коли атаки тривають як раніше. Українська позиція якраз і полягає в тому, що потрібні реальні сигнали безпеки.

Чи може енергетичне перемир'я перейти у ширше "повітряне" перемир'я?

Енергетичне перемир'я може стати лише першим кроком, якщо Росія справді піде на деескалацію. Наступним етапом Україна може ставити ширші обмеження на застосування ракетного озброєння, а не лише заборону ударів по енергетиці. Це було б помітним сигналом, який можна перевірити на практиці. Мусієнко додав, що такий крок дав би зрозуміти суспільству, чи є в переговорах реальний зміст.

Наступним етапом може бути відмова Росії від ударів балістикою і крилатими ракетами. Взагалі. Не тільки по енергетичних об'єктах,

– пояснив Мусієнко.

Він уточнив, що для України це питання не лише гуманітарне, а й переговорне, бо саме безпековий компонент став основою порядку денного. За його словами, Україна наполягає, що перемовини мають відбуватися в умовах припинення вогню, а Росія традиційно цього уникає. Якщо Кремль справді готовий рухатися далі, це буде видно за рішеннями в небі.

Це буде реальним сигналом, що Росія не імітує перемовний процес, а реально зацікавлена в продовженні перемовин,

– підсумував він.

Мусієнко додав, що в іншому випадку пауза в ударах може залишитися лише епізодом, який Росія використає для інформаційного ефекту. За його словами, подальші кроки покажуть, чи є шанс трансформувати окреме перемир'я в ширші обмеження для російських атак.

Що відомо про так зване "енергетичне перемир'я"?