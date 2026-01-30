Как рассказал 24 Каналу майор ВСУ, журналист Егор Чечеринда, такой удар может произойти в ближайшее время. К тому же сотня российских беспилотников, которые в ночь на 30 января атаковали Украину, точно не свидетельствуют о миролюбии Кремля.

Россия продолжает атаки по Украине

Вражеские дроны 30 января атаковали сразу несколько областей, есть разрушения, раненые и погибший человек. Кроме этого, Россия выпустила баллистическую ракету по Харькову и уничтожили предприятие, которое не работало. Из-за ситуации безопасности Укрзализныця ограничивает движение на участке Днепр-Запорожье.

Все это происходит, несмотря на заявления Трампа. Более того, погибла женщина, еще три человека ранены. Это произошло в ночь на 30 января. К тому же российские пропагандисты распространяют видео на которых горят грузовики с горючим. По их словам, это результат работы россиян, но такие удары якобы разрешены, потому что это не объекты энергетической инфраструктуры.

"Поймите, даже если на бумаге будут изложены какие-то условия, на которые согласится Россия, то она все равно найдет повод, чтобы их не выполнять. Никакие соглашения на Кремль не распространяются", – подчеркнул майор ВСУ.

Россия намеренно согласилась на "перемирие" именно сейчас

Украине не стоит доверять врагу даже если ему доверяет президент самой влиятельной страны. Владимир Зеленский правильно отметил, что Россия обещала США не стрелять, Украина ни о чем не договаривалась, поэтому именно американцы должны спросить россиян, почему 30 января погибла украинка, а еще трое ранены, почему российская ракета разбила помещение американской компании.

В этом контексте интересно заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Он заявил, что Россия согласилась на "перемирие" в энергетике до 1 февраля. Непонятно, почему именно до этой даты, если Дональд Трамп говорил о неделе. Возникают логичные предположения, что оккупанты намеренно хотят ударить тогда, когда в Украину вернутся сильные морозы, а не сейчас, в оттепель.

Мы не договаривались с россиянами, не знаем всех деталей, не знаем гарантий. Но если по нам стреляют, то очевидно, что мы должны бить в ответ. Это правильная позиция,

– подчеркнул военный.

Также важно понимать, что то, как Россия будет придерживаться этого соглашения, можно будет масштабировать на все другие документы. Страна-агрессор нарушает даже маленькое перемирие в энергетике, не говоря о других важных шагах. Поэтому Украине стоит готовиться, что с наступлением морозов, оккупанты ударят снова.

Вся надежда только на украинское общество, украинские Вооруженные Силы, на наше единство. Неизвестные переговоры с непонятными гарантиями нам точно не помогут.

Что известно о "перемирии" в энергетике?