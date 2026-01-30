Профессор американских студий Института Клинтона Скотт Лукас озвучил 24 Каналу мнение, что американская делегация демонстрирует абсолютную профанацию в переговорах.

Какие тревожные заявления относительно переговоров звучали?

Лукас рассказал, что переговоры являются хаотичными. Они не ведутся профессионально, особенно со стороны американских посланцев. Правительство Зеленского заявило о положительных и конструктивных переговорах. Кремль, конечно же, заявил, что переговоры прошли хорошо, хотя они сохраняли свои максималистские требования. Они требовали сдачи украинской территории.

Уиткофф и Кушнер возвращаются к ультиматуму, который они вынесли Украине в конце октября. Этот ультиматум был согласован с Кремлем, с Дмитриевым – главным финансовым советником Путина. Однако он был отвергнут. Украина сказала, что не сдаст весь Донбасс и не уйдет без гарантий безопасности. Украине и Европе удавалось отвергнуть это требование, пока не произошли переговоры в Абу-Даби,

– отметил профессора американских студий Института Клинтона.

Он продолжил, что теперь Украина должна отдать весь Донбасс, а тогда получить гарантии безопасности. Мол, это не о сдаче территорий, а о гарантиях безопасности. Впрочем они достаточно размыты. Они не такие детальные, как то, что предлагалось Украиной и Европой. Например, то, что США возглавят авиационную составляющую гарантий безопасности.

Почему американская делегация абсолютно профанская?

По словам профессора американских студий Института Клинтона, Виткофф продемонстрировал отсутствие знаний о том, что на самом деле происходит. Уиткофф даже не знает должности Буданова, который сейчас является главой Офиса Президента Зеленского и является очень важным лицом в обсуждениях позиций Украины на переговорах.

"Буданов – бывший руководитель военной разведки. Виткофф сказал, что это вице-президент. У Украины нет вице-президента. Когда Уиткоффа спросили, хочет ли Трамп завершить войну до четвертой годовщины полномасштабной атаки, которая будет 24 февраля, сказал, что не знает даты", – заметил Лукас.

Как он отметил, Уиткофф выступает посредником в переговорах и не знает, когда началось вторжение.

Как могут завершиться переговоры?

Лукас сказал, что эта ситуация может завершиться или достижением соглашения, которая остановит российское вторжение, или Украина должна будет сдаться, или Россия откажется от своего вторжения. Главным сценарием на Западе сейчас считают тот, когда Украина сдает Донбасс, получает гарантии безопасности, а потом все начинают зарабатывать деньги.

Этот вопрос на столе. Украина отдает Донбасс и все будут зарабатывать на редкоземельных сделках, инвестициях. В апреле Кремль оказался в обороне, когда Украина и Европа отбили угрозу, что США прекратят всю военную помощь. Россияне составили портрет Уиткоффа. Они не хотели Келлога, который должен был быть посланником в Украине и России, они выбрали Уиткоффа,

– отметил профессор американских студий Института Клинтона.

Он добавил, что Дмитриев сразу связался с Виткоффом. Он провел ему большие экскурсии по Санкт-Петербургу и Москве и сказал, что они могут реализовать большие экономические проекты вместе. Итак, некомпетентные американцы посланцы пытаются навязать Украине сдачу территорий под видом того, что это обеспечит мирное урегулирование, ведь все будут зарабатывать, и это очень опасно, прежде всего для народа Украины.

